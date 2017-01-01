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Siirt'teki FETÖ soruşturmasında 9 kişi tutuklandı

23 Mayıs 2017 Salı, 12:38
Siirt'teki FETÖ soruşturmasında 9 kişi tutuklandı

Mehmet Niyazi Deniz
SİİRT (İHA) - Siirt'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan 9 kişi tutuklandı.
Siirt Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, farklı illerde ve tarihlerde şüpheli şahıslara yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlarda yakalanarak gözaltına alınan ve adli makamlara sevk edilen 9 kişi daha tutuklandı. 4 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi" denildi.
(MND-MP-Y)

23.05.2017 12:38:28 TSI
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