Hakkarili voleybolcular Türkiye finallerinde
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HAKKARİ (İHA) Hakkari Gençlik Merkezi Gençlik ve Spor Kulübü 16-17 Yaş Erkek Voleybol Takımı, Bursa'da yapılacak Türkiye finallerine katılacak.
Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen ve Van'da yapılan Yıldız Erkekler Voleybol Bölge Şampiyonasında ikinci olan Hakkari Gençlik Merkezi Gençlik ve Spor Kulübü, Bursa'da yapılacak olan ve büyük takımların da katılacağı Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı. 10 gün sürecek şampiyonaya, Hakkari'den 14 sporcu ve iki idarecinin katılacağı belirtildi.
(FT-MSA-Y)
23.05.2017 12:38:12 TSI
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