Kadın Gelişim Akademisinde 'İslamiyette Aile Hayatı' ele alınacak
(Fotoğraflı)
SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kadın Gelişim Akademisi, 24 Mayıs Çarşamba günü gerçekleştirilecek 'İslamiyette Aile Hayatı' konulu seminer ile devam edecek. Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz'ın katılacağı program saat 14.00'da başlayacak.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından başlatılan Kadın Gelişim Akademisinde eğitimler devam ediyor. Bu kapsamda 24 Mayıs Çarşamba günü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, 'İslamiyette Aile Hayatı' başlıklı konusuyla Kadın Gelişim Akademisinin konuğu olacak. Sosyal Gelişim Merkezinde gerçekleştirilecek program saat 14.00'da başlayacak. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, "Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz'ın katılacağı 'İslamiyette Aile Hayatı' konulu programa tüm halkımız davetlidir" denildi.
(BCT-İÇ)
23.05.2017 12:43:22 TSI
NNNN