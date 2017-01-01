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'Mahallemde İftar Var' buluşmalarında program takvimi belirlendi

23 Mayıs 2017 Salı, 12:43
'Mahallemde İftar Var' buluşmalarında program takvimi belirlendi
'Mahallemde İftar Var' buluşmalarında program takvimi belirlendi

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Mahallemde İftar Var' buluşmalarında program takvimi belirlendi.
16 ilçede gerçekleştirilecek 'Mahallemde İftar Var' buluşmaları için hazırlıkların tamamlandığını açıklayan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, "Ramazan Ayı'nın manevi huzurunu bu yıl da hep birlikte yaşayacak, hemşerilerimizle iftar sofralarında buluşacağız. İnşallah gönül sofraları birliğimize ve kardeşliğimize vesile olur. Mübarek Ramazan Ayı'nın ülkemiz ve tüm İslam Alemi'nin selameti için hayırlar getirmesini diliyor, tüm hemşerilerimizin Ramazan'ını tebrik ediyorum" dedi.
16 ilçede kurulacak iftar sofraları ile ilgili detayları paylaşan Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Davut Yüce ise, "Bu Ramazan Ayı'nda da 16 ilçemizde kuracağımız kardeşlik sofralarında hemşerilerimiz ile buluşacağız. Ramazan'ın manevi iklimine uygun buluşmalarımız da değerli hocalarımız da bizlerle olacak; Kur'an tilavetleriyle bizleri onurlandıracaklar. Mahallemde İftar Var buluşmalarımıza tüm hemşerilerimizi bekliyoruz. Bir kez daha vatandaşlarımızın Ramazan Ayını tebrik ediyoruz" diye konuştu.
(BCT-İÇ)

23.05.2017 12:43:36 TSI
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