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Havran HEM'den eğitim şenliği



(Fotoğraflı)



Emrah Elmas

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Havran ilçesinde gerçekleştirilen eğitim şenliği büyük ilgi gördü.

Havran Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından 153 halk oyunları kursiyeri, 15 gitar kursu kursiyeri ve 19 tekvando kursu kursiyerinin katılımıyla Havran Kültür Merkezinde yapılan eğitim şenliği büyük ilgi gördü. 7 ay boyunca çeşitli kurslarda eğitim gören öğrenciler hünerlerini izleyici ile paylaştı. Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy şenliğe katılarak, başarılı eğitimlere imza atan öğretmenlere plaket verdi. Havran HEM Müdürü Hasan Çam ise Havran halkına, güzel bir gösteriye imza atan kursiyerlere ve eğitmenlere teşekkür etti.

(EME)



23.05.2017 12:43:38 TSI

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