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Diyarbakırlı öğrenciler Kocaeli'ne hayran kaldı



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Diyarbakır TOBB Ferdi Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin kız öğrencileri Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin davetlisi olarak Kocaeli'ne geldi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığının Gönül Köprüsü Projesi, Diyarbakır ile daha da güçlendi. Diyarbakır TOBB Ferdi Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin kız öğrencileri Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin davetlisi olarak Kocaeli'ne geldi. Konuk kız öğrenciler, Kocaeli ziyaretleri çerçevesinde bu yıl dokuzuncusu gerçekleştirilen Kocaeli Kitap Fuarı'nı görme fırsatı yakaladı. Öğrenciler Kocaeli ziyaretleri sırasında kentin en güzel yerlerini gezip görme şansı yakaladı. Geziye, okul müdürü Ömer Yıldırım ve iki öğretmen katıldı. Konuk öğrenciler gezi kapsamında gittikleri Darıca Hayvanat Bahçesi'ni ise çok sevdi. Öğrenciler Darıca Hayvanat Bahçesi'ni gezerken bol bol fotoğraf çekmeyi de ihmal etmedi. Gezinin, bu yıl dokuzuncusu gerçekleştirilen Kitap Fuarı'na denk gelmesi ise misafir öğrenciler için ayrı bir şans oldu. Kitap Fuarı'nı gezen ve kitap alan öğrenciler ayrıca Kılavuz Gençlik Avlusu'nda gerçekleştirilen söyleşileri de izledi. Diyarbakırlı gençler, kendilerine bu fırsatı sunduğu için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

(İG-RFK-Y)



23.05.2017 12:45:31 TSI

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