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Konyaaltı Kreşi'nden yılsonu gösterisi



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Konyaaltı Belediyesi Uncalı Çocuk Kreşi'nde eğitim gören 3-6 yaş arası 112 öğrenci, yılsonu gösterisi düzenledi.

Konyaaltı Belediyesi Uncalı Çocuk Kreşi'nde eğitim gören 3-6 yaş arası 112 öğrenci, muhteşem bir yıl sonu gösterisi sergiledi. Konyaaltı Belediyesi Feslikan Salonu'nda düzenlenen etkinliğe Konyaaltı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güven Ulutekin, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Konyaaltı Belediyesi bünyesinde yer alan Uncalı Çocuk Kreşi ve Gündüz Bakımevi öğrencileri, öğretmenleri nezaretinde hazırladıkları yılsonu gösterisini solun dolduran aile ve yakınlarına sundu. Eğitim ve öğretim yılı süresince olduğu gibi, yılsonu hazırlıklarını ve sahne gösterilerini neşeli bir şekilde yürüten kreş öğretmen ve öğrenciler, gecede gerçekleştirdikleri gösterilerle gönülleri fethettiler. Özellikle Tırtıllar ve Uğur Böcekleri Sınıfları, yöresel kıyafetleriyle canlandırdıkları damat tıraşı oyunu ile büyük alkış aldı.

Jimnastik ve diğer gösterilerinde büyük beğeniyle izlendiği gecede, 6 yaş grubu 33 öğrencinin mezuniyet ve kep atma töreni de duygulu anların yaşanmasına sebep oldu. Sertifika alan öğrencilerin belgelerini ise Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güven Ulutekin, çocuk ellerini öperek takdim etti. Ulutekin, bu anların kendisini her zaman duygulandırdığını söyledi.

Gösteriler, Kreş öğretmenlerinin ellerindeki Atatürk posteri ve Türk bayrağı ile izleyenleri selamlamasıyla son buldu.

(SÇ-SÇ-Y)



23.05.2017 12:45:58 TSI

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