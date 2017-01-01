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Yunusdere Camii dualarla hizmete açıldı

23 Mayıs 2017 Salı, 12:48
Yunusdere Camii dualarla hizmete açıldı
Yunusdere Camii dualarla hizmete açıldı

(Fotoğraflı)

İlker Uyar
MANİSA (İHA) - Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Turgutlu Belediyesinin de desteğiyle restorasyonu tamamlanan Yunusdere Camisi'nin açılış törenine katıldı.
Restorasyonu tamamlanan Yunusdere Camisi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Turgutlu Belediyesine camii restorasyonunda büyük paydaş olan hayırsever Aziz Çelikoğlu, Mehmet Gelen, belediye meclis üyesi Hasan Koç da açılış töreninde yer aldı. Yenilenen yüzüyle hizmete açtıkları Yunusdere Camisi'nin mahalle halkına ve cami cemaatine hayırlı olmasını temenni eden Başkan Şirin, "Park Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekiplerimizin uzun süre üzerinde titizlikle çalıştığı Yunusdere Camisi'nin açılışını hayırlısıyla gerçekleştiriyoruz. Yunusdere Camisi'nin iç ve dış boyalarını tamamlayarak, dış çevresinde çevre düzenleme çalışmaları yapmıştık. Yıllardır beraber paydaş olduğumuz ve desteklerini gördüğüm değerli büyüğüm hayırseverimiz Aziz Çelikoğlu ve Mehmet Gelen kardeşimizle beraber açılışı törenini gerçekleştirdiğimiz Yunusdere Camisi mahalle sakinlerimize hayırlı ve uğurlu
Hayırsever Mehmet Gelen ise "Belediye başkanımızı çok seviyoruz. Yıllardır beraber dostluğumuzu sürdürdüğümüz sayın başkanım ile ortak hayırlara vesile olabildiysek ne mutlu bizlere" diye konuştu. Açılış törenine Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, belediye meclis üyesi Hasan Koç, hayırseverler Aziz Çelikoğlu, Mehmet Gelen, mahalle muhtarı Necati Yaşar, hayırsever aileleri ve mahalle sakinleri katıldı.
(İU-ÖND-Y)

23.05.2017 12:48:22 TSI
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