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Topladıkları atık kağıtlarla ihtiyaç sahibi engelliye tekerlekli sandalye aldılar



(Fotoğraflı)



Ali Rıza Önses

KONYA (İHA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, ilkokul öğrencileri atık kağıt toplama kampanyası kapsamında elde edilen gelirle aldıkları tekerlekli sandalyeyi ihtiyaç sahibi bir engelliye ulaştırılmak üzere Beyşehir Kaymakamlığı'na teslim etti.

Beyşehir'in Üzümlü Mahallesi'nde faaliyet gösteren Üzümlü Şehit Ümütkesmez İlkokulu bünyesindeki engelliler ve dayanışma kulübü, toplum hizmeti olarak gerçekleştirilen atık kağıt toplama kampanyası çerçevesinde elde ettikleri gelirle tekerlekli sandalye satın aldı. Okul Müdürü Nevzat Bilgiç, öğrencilerle beraber ziyaret ettiği Kaymakamlık makamında alınan tekerlekli sandalyeyi ihtiyaç sahibi engelli bir vatandaşa ulaştırılmak üzere Kaymakam Muzaffer Şahiner'e teslim etti. Bilgiç, okul öğrencilerinin katkıları ile almış oldukları sandalye ile bir engelli vatandaşın ihtiyacının giderilmesine katkıda bulunuyor olmaktan dolayı yaşadıkları büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi.

Beyşehir Kaymakamı Şahiner ise, tekerlekli sandalyenin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın belirleyeceği bir engelli vatandaşa verileceğini belirterek, öğrencileri bu örnek ve anlamlı davranışlarından dolayı kutladı.

(ARÖ-AH-Y)



23.05.2017 12:54:24 TSI

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