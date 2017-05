YEREL HABERLER / ADIYAMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Gölbaşı Mehmet Erdemoğlu Taziye Evi törenle açıldı

Gölbaşı Mehmet Erdemoğlu Taziye Evi törenle açıldı



Ramazan Kuyu

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Mehmet Erdemoğlu Taziye Evi yapımı tamamlanarak düzenlenen törenle açılışı gerçekleştirildi.

Düzenlenen taziye evi açılışına Adıyaman Valisi Abdullah Erin, Adıyaman İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, Merinos A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erdemoğlu, Besni Kaymakamı Ahmet Gencer, Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, CHP Besni İlçe Başkanı Hakan Kılınç, Besni İlçe Emniyet Müdürü Cemal Avan, Besni İlçe Milli Eğitim Müdürü Neşet Yazar, kurum müdürleri, STK temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının ardından Kuran-ı Kerim tilaveti yapıldı. Açılışta konuşan Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, "Gölbaşı'nda 11'inci ve en kapsamlı taziye ve kültür evimiz ise şuan açılışını yapacağımız Mehmet Erdemoğlu taziye evi olacak. Mehmet Erdemoğlu taziye evi bölgemizin yetiştirdiği medarı iftiharımız hayırseverliği insani meziyetleri ve Alicenaplığı ile gönüllere taht kuran değerli iş adamı saygıdeğer insan Ali Erdemoğlu beyefendi tarafından yaptırılmıştır. Kendilerine şahsım, kurumum ve halkım adına şükranlarımı minnetlerimi arz ediyorum. Değerli büyüğümüz merhum Mehmet Erdemoğlu beyefendiye de yüce Allahtan rahmet diliyorum. Bu önemli hizmetin Gölbaşı için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Özellikle bu önemli yatırımın imkan sahibi olanlara ve değerli iş adamlarına da örnek teşkil etmesini yüce Allahtan niyaz ediyor, Mehmet Erdemoğlu taziye ve kültür evinin Gölbaşı'na hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Daha sonra konuşan Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu ise "Bizler yüce rabbimize ne kadar şükretsek azdır. Bizlere böyle güzel eserleri yapmayı nasip eylediği için ona ne kadar şükretsek, ne kadar hürmet etsek, ne kadar saygı göstersek azdır. Rahmetli babamızın açtığı yolda bize bir tek önerisi ve tavsiyesi, yaşadığınız müddetçe, gücünüz yettiği müddetçe bölgenize, ülkenize, milletinize ve devletinize hizmet edeceksiniz demişti. Biz bu yolda gücümüzün yettiği oranda çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. Adıyaman Valisi Abdullah Erin ise yaptığı konuşmada, "Hayattayken tanışma fırsatı bulmamakla beraber Adıyaman'a geldiğimden beri aziz hatırasını Adıyaman ve ilçelerinin her tarafında görmekten bahtiyarlık duyduğum Mehmet Amcaya Allah'tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun. Sana ne mutlu ki böyle evlatlar yetiştirdin. Memlekete millete faydalı, istihdam sağlayan, ekmek sağlayan, aş sağlayan evlatlar yetiştirdin. Üretim, istihdam daha çok kişiye ekmek ve aş sağlarken, öbür taraftan da kazançlarının büyük bir bölümünü memleketin ihtiyacı olan alanlara yönlendiren ve hemen her sene bugün burada açılışını yapacağımız tesis gibi onlarca tesisin açılışını yaparak bu halkın ve milletin hizmetine sunuyorlar. Hepinizin huzurunda Erdemoğlu ailesine, Adıyaman adına devletim ve milletim adına gönülden şükranlarımı, minnet duygularımı ve teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Erdemoğlu Ailesi, yakında Besni'de devam eden üniversiteye kazandıracakları fakültenin yanında, merkezde de buna benzer bir taziye ve kültür evinin temelini atacaklar. Biz onlara yetişemiyoruz, talep onlardan geliyor ve sıkıştığımız her an telefonla da olsa Ali ve İbrahim Beyi arayıp şunu da yapabilir misiniz dediğimizde, ne benden önceki valiler, ne de benim zamanımda hiçbirisine yok demediler ve geri çevirmediler. Allah bu sorumluluk bilincini, sosyal sorumluluk anlayışını Adıyamanlı ve memleketimizin diğer zenginlerinin de zihnine ve kalplerine kazısın" diye konuştu.

Konuşmaların ardından dualar okunarak kurbanlar kesildi. Daha sonra davetliler açılışı gerçekleştirilen Gölbaşı Mehmet Erdemoğlu taziye evini gezdi.

