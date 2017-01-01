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Yuntdağlı üretici cevizle kalkınacak

23 Mayıs 2017 Salı, 12:57
Yuntdağlı üretici cevizle kalkınacak
Yuntdağlı üretici cevizle kalkınacak

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Yuntdağı'nda ürün çeşitliliğini arttırmak amacıyla çalışmalarına 2017 yılında da devam eden Yunusemre Belediyesi Osmancalı Mahallesinde bin 200 adet ceviz fidanı dağıttı. Törende konuşan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, "Yuntdağı'nı birlikte kalkındıracağız" dedi.
2014 yılında kurularak çalışmalarına başlayan Yunusemre Belediyesi, Yuntdağındaki üreticilerin kalkınması için başlattığı 'Meyveciliği Yayma ve Geliştirme' Projesi kapsamında Osmancalı Mahallesinde bin 200 ceviz fidanı düzenlenen program ile üreticiye teslim edildi.

"Yuntdağı'nı birlikte kalkındıracağız"
Kırsal kalkınma hamleleriyle bölgede ürün çeşitliliğini arttırmak istediklerine vurgu yapan Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, konuşmasında, "Yunusemre Belediyesi olarak 2016 yılında 43 bin 100 adet ceviz, badem ve zeytin fidesi dağıttık. 66 bin adet Antep fıstığı, ahlat ve armut aşıladık. Toplam yüz on bin fidanlık desteğimiz oldu. 2017 tarihinde de şimdiye kadar 10 bin zeytin fidanı dağıtımı gerçekleştirdik. Bugün de ceviz fidanı dağıtımlarımızın başlangıcını yapıyoruz. Proje kapsamında 7 bin ceviz fidanı dağıtacağız. Bunlar aşılı 2 yaşında elle kırılabilen chandler cinsi cevizler. Sadece diktikten sonra çiftçimizin bunlara bakmasını istiyoruz. Bu fidanlar büyüyüp ağaç olduğunda bölge ekonomisine katkı sunacaktır. İnşallah Yuntdağı'nın kalkınması ve gelişmesi için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

Kaymakamdan teşekkür
Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu ise fidanların dikildikten sonra bakımında gerekirse ilçe tarım müdürlüğü vasıtasıyla desteğe her zaman hazır olduklarını belirterek, "Günümüz koşullarında artık kırsal kalkınmanın önemini bir kez daha idrak ediyoruz. Vatandaşımızın mutlu, huzurlu, gelişmiş bir şekilde yaşamasını bizler de istiyoruz. Ben bu konuda Yunusemre Belediye Başkanımıza özellikle teşekkür ediyorum. Kırsal kalkınmaya vermiş olduğu destekler ile bölge bir cazibe merkezi haline gelecektir. Bu fidanların dikilmesinden sonra bakımında eğer halkımızın ihtiyacı olursa biz de ilçe tarım müdürlüğü ekiplerimiz ile destek sunmaya hazırız" diye konuştu.

2 yıl önce dikilen fidanlar tuttu
Dağıtımı gerçekleştirilen ceviz fidanlarının bölgeye önemli bir gelir kaynağı olacağını belirten Osmancalı Mahallesi sakini Mehmet Ali Sümer de iki yıl önce dağıtımı gerçekleştirilen ceviz fidanlarının bölgeye uyum sağladığını belirtti. Sümer, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'ye bölgeye vermiş olduğu kırsal kalkınma desteklerinden dolayı teşekkür etti. Konuşmaların ardından bin 200 fidan üreticilere dağıtıldı.
Programa Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Zafer İkinci ve yönetimi, Yunusemre Belediye Meclis Üyeleri, Yunusemre Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürvekili Fuat Balcı, Osmancalı Mahalle Muhtarı Bekir Akdeniz, Seyitli Mahalle Muhtarı Hüseyin Kırgöz ve üreticiler katıldı.
(SC-Y)

23.05.2017 12:57:06 TSI
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