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Balkan üçüncüsü Akçakmak milli takımda



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DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Bilfen Okulları'nın tam burslu eğitimle okuttuğu karate sporcusu Zeynep Akçakmak, Balkan üçüncüsü olarak milli takıma seçildi. Okul Yönetim Kurulu Başkanı Karakoç, "Ülkemiz ve kentimiz adına kazanılan bu başarıdan dolayı çok mutluyuz" dedi.

Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı 22. Çocuklar Balkan Karate Şampiyonası'nda Diyarbakır rüzgarı esti. Kayapınar Halk Eğitim Merkezi lisanslı sporcusu Diyarbakır Bilfen Okulları öğrencisi Zeynep Akçakmak Antalya'da düzenlenen Minikler-Yıldızlar Türkiye Karate Şampiyonası'nda elde ettiği üçüncülükten sonra milli takıma girmeye hak kazandı. 19-21 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen Balkan Karate Şampiyonası'nda milli takım adına Yıldız Bayanlar 44 kiloda mücadele eden Akçakmak, zorlu rakiplerini geride bırakarak kürsüye çıkmayı başardı.

İlk defa katıldığı Balkan Karate Şampiyonası'nı madalya ile tamamlayan Akçakmak, bu başarının kendisini çok sevindirdiğini dile getirerek, antrenörleri Mehmet Yazar, Ayşe Meryem Yazar ve Ahmet Yazar'a kendisine verdikleri destek için teşekkür etti. Akçakmak, 26-28 Mayıs tarihleri arasında Elazığ'da düzenlenecek olan Okullararası Türkiye Finalleri'nde de madalya ile dönmeyi hedeflediğini belirtti. Diyarbakır Bilfen Okulları'nda burslu olarak eğitimine devam eden Zeynep, Bilfen Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Karakoç ve Beden Eğitimi Öğretmeni Nurhayat Ateş'e desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Diyarbakır Bilfen Okulları ve Karakoç Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Karakoç, elde edilen başarının hem Diyarbakır hem de Türkiye adına gurur verici olduğuna dikkat çekerek Zeynep Akçakmak ve antrenörlerini kutladı.

(İHA-MP-Y)



23.05.2017 12:58:05 TSI

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