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YYÜ'de 'Sanat ve Turizm' paneli



(Fotoğraflı)



Murat Dalgın

VAN (İHA) - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Turizm ve Otelcilik İşletmeciliği Yüksekokulu ile Türk Müziği Devlet Konservatuarı tarafından 'Sanat ve Turizm' konulu bir panel düzenlendi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin konferans salonunda gerçekleştirilen panele YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Demirel, Genel Sekreter Prof. Dr. Yusuf Uzun, akademisyen ve öğrenciler katıldı. Burada konuşan YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, geçmiş dönemlerde turizmin bu bölgelerde daha aktif olduğunu belirterek, "Bugün ikinci geleneksel turizm ve sanat panelimizi yapıyoruz. İnşallah bu toplantılar ilimizdeki turizme yönelik çalışmaları daha aktif hale getirecek. Van, Türkiye'nin en güzel kentidir. Van'ın hem tarihi açıdan hem doğal güzellikler hem iklim hem de denizi olması hasebiyle turizm açısından son derece önemli destinasyon noktalarından bir tanesidir. Son 10-15 yılda bölgemizde meydana gelen terör olayları ile birlikte ilin bu özellikleri yok olmadı. Sadece ilgi azaldı" dedi.

Van'ın uzun süre Urartulara başkentlik yaptığını hatırlatan Rektör Battal, o dönemde Urartuların İran ve buradaki coğrafyanın büyük bir kısmına hakim olduklarını hatırlatarak, "Van'ı başkent olarak seçmişler, Tebriz ya da Urumiye'yi değil. Bölgemiz bu anlamda turizme çok elverişli bir alan, yalnız bizler 1990 yılında buraya geldiğimizde şehirde yerli halktan fazla turist vardı. 200 binin üzerinde yabancı turist o dönemlerde ilimize geliyorlardı. Şimdi turizmi aynı noktaya yine bizler getireceğiz. El ele vereceğiz ve bunu sağlayacağız. Burada yapacağımız şey, sorunlarımız doğru bir şekilde tartışmaktır" diye konuştu.

Rektör Battal'ın konuşmasının ardından panelistler Prof. Dr. Şefik Tüfenkçi, Prof. Dr. Cem Şaktanlı, Doç. Dr. Faruk Alaeddinoğlu ve Yrd. Doç. Dr. Nurtaç Çakar birer sunum gerçekleştirdi.

(MD-MSA-Y)



23.05.2017 12:59:13 TSI

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