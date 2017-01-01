YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Manisa Büyükşehir çöpten elektrik üretecek

Manisa Büyükşehir çöpten elektrik üretecek



(Fotoğraflı)



Önder Aydın

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Turgut Özal Mahallesinde bulunan katı atık çöp depolama alanında kurduğu Entegre Atık Değerlendirme Projesi ile atıklardan elektrik üretecek.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa'nın çöplerinin depolandığı vahşi çöp depolama alanı yanında elektrik enerjisi üretim tesisi kuruyor. Entegre Atık Değerlendirme Projesi kapsamında kurduğu tesiste metan gazının elektrik enerjisine dönüştürülmesi amacıyla kurulan enerji üretim tesisi yakın zamanda hizmete sunulacak. Entegre Atık Bertaraf Tesisi'nde günlük binlerce ton katı atığın döküldüğü alana yerleştirilen 160 dikey, 50 adet yatay baca yardımı ile alandaki metan gazları, kurulumu devam eden şalt sahası düzeneği ile çekilerek, elektrik üretiminde kullanılacak. Tesiste yer alan 3 adet motor yardımıyla 3, 6 + 1,2 megavat elektrik üretilecek. Ayrıca tesise "3,6 + 1,2 Mw olacak şekilde elektrik üretim lisansı" verildi.

"Doğaya kazanımı sağlanacak"

Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ertuğrul Yıldırım, "Kullanımı sona erecek olan vahşi depolama alanında ise şu haliyle bir metan gazı üretimi yapabilir miyiz düşüncesindeyiz. Metan gazı boşalma bacaları zaten yerinde mevcut. Bu bacaların sayısını arttırarak 160'a çıkarttık. Bununla ilgili fizibilite çalışmalarını tamamladık. Sonrasında da bu alanın rehabilitasyonu gerçekleştirilerek doğaya kazanımını sağlayacağız" dedi.

Vahşi çöp depolama alanında yerleştirilen bacalar sayesinde katı atık depolama alanında biriken gazların artık bir tehlike oluşturmayacağını belirten Yıldırım, "Doğal olmadığını düşündüğümüz yangınların da önüne geçilmiş olacak. Aynı zamanda katı atık depolama alanında oluşan ve çevreye de zarar veren yangınların çevre sakinleri için de tehlike olmaktan uzaklaşması hedefleniyor" dedi.

Tesisin en kısa zamanda hizmete gireceğini ifade eden Yıldırım, tesisten sağlanan elektrik enerjisinin ise TEDAŞ'a satılarak ülke ekonomisine kazanç sağlanacağını kaydetti. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Yunusemre ilçesi Uzunburun Mahallesi Sarıçam mevkiine yapılan Uzunburun Katı Atık Bertaraf Tesisi ve düzenli depolama alanının hizmete alınmasıyla birlikte Turgut Özal Mahallesindeki vahşi depolama alan da rehabilite çalışması yapılarak, vahşi depolama alanının kaderine terk edilmeyeceği belirtildi.

(ÖND-Y)



23.05.2017 13:00:33 TSI

NNNN

