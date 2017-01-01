ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bursalı torunlar dedelerinin huzurunda

23 Mayıs 2017 Salı, 13:00
Bursalı torunlar dedelerinin huzurunda
Bursalı torunlar dedelerinin huzurunda

(Fotoğraflı)

Halil İbrahim Tunalı
BURSA (İHA) - Çanakkale savaşlarında en fazla şehit veren Bursa, zaferin 102. yılında Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen Kireçtepe Jandarma Şehitliği'nde kahraman ecdada vefa için bu kez öğrencilerle tek yürek oldu. 70 otobüsle Çanakkale'ye adeta çıkarma yapan 3 bin 500 öğrenci, ecdadı şükran ve dualarla andı.
Bursa'nın 17 ilçesinde eğitim gören yaklaşık 3 bin 500 8'inci ve üzeri sınıf öğrencisi, 19 Mayıs Gençlik Spor Bayramı çerçevesinde kahraman dedelerini anmak için şehitlikte bir araya geldi. Şehitleri anma törenine Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Abdülkadir Karlık, Bursa İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Hakan Demirörs ve Eceabat Belediye Başkanı Adem Ejder de katıldı. Şehir Tiyatrosu sanatçılarının Çanakkale kahramanlık destanını anlatan dinletisi ile başlayan anma töreninde konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Abdülkadir Karlık, Çanakkale'nin, ecdadın canlarını hiçe sayarak, bizlere bir vatan bırakmak için omuz omuza verdiği mücadelenin sembolü olduğunu söyledi. Çok uzak bir zamanda değil, 100 yıl önce Çanakkale'de 300 binden fazla askerin toprağa verildiğini hatırlatan Karlık, "Yakın tarihimizde yazılan bu destan, ecdadımızın aziz hatırasını, milli birlik ve beraberliğimizi daima canlı tutacak izler bırakmıştır. Kahramanlarımız Seddülbahir'de, Arıburnu'nda, Zığındere'de, Tekketepe'de, Anafartalarda ve daha birçok cephede Çanakkale'yi geçilmez yaptılar. Bu muharebede Bursa'dan 5 bin asker şehit oldu. Boğazı geçemeyen itilaf devletleri, karaya çıkarma yapıp harekat başlattıklarında, savunma hatlarımızı güçlendiren takviye birliklerden biri de Bursa Seyyar Jandarma Taburu idi. Yaklaşık bin kişiden oluşan Yüzbaşı Hasan Tahsin Bey komutasındaki taburumuz, savaşın kaderini değiştiren stratejik savunmaların hep en önünde yer almıştır" dedi.
Bursalı askerlerin oluşturduğu Kireçtepe'deki taburun aslında "Çanakkale geçilmez" sözünün canlı bir örneği olduğunu ifade eden Karlık, "Eğer İngiliz kuvvetleri Çanakkale'nin en ucu olan bu tepeyi geçebilselerdi, İstanbul önlerine kadar gelmeleri işten bile değildi. Bursa Seyyar Jandarma Taburu düşmanın 10 bin tüfeklisine karşılık 1000'e yakın kahramanı ile bu destanı yazmışlardır. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak bu destanın kahramanlarına vefa borcumuzu ödeyebilmek için Kireçtepe'deki şehitliği yeniden düzenledik ve açılışını gerçekleştirdik. Bu yıl da yılında Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen Kireçtepe Jandarma Şehitliği'nde kahraman ecdada vefa için tek yürek oluyoruz. Belediyemizin organizasyonu ile 150 otobüs ve 7 bin Bursalı ile 30 Nisan'da burada kahramanlarımızı yad etmiştik. Bugün de 70 otobüs ve 3500 öğrencimizle tören ve dualarla şehitlerimizi anıyoruz" diye konuştu.
Bursa İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Hakan Demirörs ise Çanakkale'nin hem kaybedenlerin hem de kazananların hatıralarını yaşatmaya çalıştığı ender bir savaş olduğunu kaydetti.
Konuşmaların ardından şehitlerin ruhuna topluca dua edildi ve protokol mensupları şehitliği gezip, mezarlara karanfil bıraktı.
(MŞ)

23.05.2017 13:00:55 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
İznik Müzesi ziyarete açılıyor
YEREL

İZNİK MÜZESİ ZİYARETE AÇILIYOR
El-İzi Atölyesi kursiyerlerinden sergi
YEREL

EL-İZİ ATÖLYESİ KURSİYERLERİNDEN SERGİ
Başkan Özkan'dan Dünya Süt Haftası'nda anlamlı mesaj
YEREL

BAŞKAN ÖZKAN'DAN DÜNYA SÜT HAFTASI'NDA ANLAMLI MESAJ
Marmarabirlik ramazanda zeytine zam yapmayacak
YEREL

MARMARABİRLİK RAMAZANDA ZEYTİNE ZAM YAPMAYACAK

Bursa'da robotlar yarışıyor
YEREL

BURSA'DA ROBOTLAR YARIŞIYOR
Bebek bakıcılığı eğitimi ile iş sahibi oldular
YEREL

BEBEK BAKICILIĞI EĞİTİMİ İLE İŞ SAHİBİ OLDULAR
&quot;Baba Destek Programı&quot; ile babalar daha bilinçli
YEREL

"BABA DESTEK PROGRAMI" İLE BABALAR DAHA BİLİNÇLİ
Mümin Sarıkaya UEDAŞ Çalışanları Türk Halk Müziği Konserine katılacak
YEREL

MÜMİN SARIKAYA UEDAŞ ÇALIŞANLARI TÜRK HALK MÜZİĞİ KONSERİNE KATILACAK
Bursa'daki terör operasyonu
YEREL

BURSA'DAKİ TERÖR OPERASYONU
Dükkanında ölü bulundu
YEREL

DÜKKANINDA ÖLÜ BULUNDU
Bursa'da bir kişi iş yerinde ölü bulundu
YEREL

BURSA'DA BİR KİŞİ İŞ YERİNDE ÖLÜ BULUNDU
Darbeci komutan: &quot;Biz emir kuluyuz&quot;
YEREL

DARBECİ KOMUTAN: "BİZ EMİR KULUYUZ"
Kardeş Şehir Tutin'den festivale destek
YEREL

KARDEŞ ŞEHİR TUTİN'DEN FESTİVALE DESTEK
Yıldırım'da erguvan zamanı
YEREL

YILDIRIM'DA ERGUVAN ZAMANI
Osmangazi'den çocuklara su oyunları parkı
YEREL

OSMANGAZİ'DEN ÇOCUKLARA SU OYUNLARI PARKI
AK Parti Bursa teşkilatı üyeleri 52 otobüs ile tarihi kongreye çıkartma yaptı
YEREL

AK PARTİ BURSA TEŞKİLATI ÜYELERİ 52 OTOBÜS İLE TARİHİ KONGREYE ÇIKARTMA YAPTI
Doğal yaşam çiftliği İnegöl'ün vizyonunu yükseltecek
YEREL

DOĞAL YAŞAM ÇİFTLİĞİ İNEGÖL'ÜN VİZYONUNU YÜKSELTECEK
Mudanyalı kick boksçular başarıya doymuyor
YEREL

MUDANYALI KİCK BOKSÇULAR BAŞARIYA DOYMUYOR
Gürsulular kan bağışladı
YEREL

GÜRSULULAR KAN BAĞIŞLADI
İznik Berkay konseri ile coştu
YEREL

İZNİK BERKAY KONSERİ İLE COŞTU
Gemlik'te spor hamlesi
YEREL

GEMLİK'TE SPOR HAMLESİ
Nilüfer Kent Orkestrası'ndan &quot;Merhaba&quot;
YEREL

NİLÜFER KENT ORKESTRASI'NDAN "MERHABA"
Doğa tutkunları Gelemiç'i keşfetti
YEREL

DOĞA TUTKUNLARI GELEMİÇ'İ KEŞFETTİ
15 Temmuz Demokrasi Meydanı yenilendi
YEREL

15 TEMMUZ DEMOKRASİ MEYDANI YENİLENDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Manchester Arena'da terör saldırısı!
DÜNYA

İNGİLTERE'DE KONSER SIRASINDA PATLAMA!

 1
  • 2 Cesur tercih
  • 3 400 yıllık mezarlığın sırrı çözüldü
  • 4 Bilgisayar efekti gibi görünüyor ama...