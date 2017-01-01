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Bursalı torunlar dedelerinin huzurunda



(Fotoğraflı)



Halil İbrahim Tunalı

BURSA (İHA) - Çanakkale savaşlarında en fazla şehit veren Bursa, zaferin 102. yılında Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen Kireçtepe Jandarma Şehitliği'nde kahraman ecdada vefa için bu kez öğrencilerle tek yürek oldu. 70 otobüsle Çanakkale'ye adeta çıkarma yapan 3 bin 500 öğrenci, ecdadı şükran ve dualarla andı.

Bursa'nın 17 ilçesinde eğitim gören yaklaşık 3 bin 500 8'inci ve üzeri sınıf öğrencisi, 19 Mayıs Gençlik Spor Bayramı çerçevesinde kahraman dedelerini anmak için şehitlikte bir araya geldi. Şehitleri anma törenine Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Abdülkadir Karlık, Bursa İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Hakan Demirörs ve Eceabat Belediye Başkanı Adem Ejder de katıldı. Şehir Tiyatrosu sanatçılarının Çanakkale kahramanlık destanını anlatan dinletisi ile başlayan anma töreninde konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Abdülkadir Karlık, Çanakkale'nin, ecdadın canlarını hiçe sayarak, bizlere bir vatan bırakmak için omuz omuza verdiği mücadelenin sembolü olduğunu söyledi. Çok uzak bir zamanda değil, 100 yıl önce Çanakkale'de 300 binden fazla askerin toprağa verildiğini hatırlatan Karlık, "Yakın tarihimizde yazılan bu destan, ecdadımızın aziz hatırasını, milli birlik ve beraberliğimizi daima canlı tutacak izler bırakmıştır. Kahramanlarımız Seddülbahir'de, Arıburnu'nda, Zığındere'de, Tekketepe'de, Anafartalarda ve daha birçok cephede Çanakkale'yi geçilmez yaptılar. Bu muharebede Bursa'dan 5 bin asker şehit oldu. Boğazı geçemeyen itilaf devletleri, karaya çıkarma yapıp harekat başlattıklarında, savunma hatlarımızı güçlendiren takviye birliklerden biri de Bursa Seyyar Jandarma Taburu idi. Yaklaşık bin kişiden oluşan Yüzbaşı Hasan Tahsin Bey komutasındaki taburumuz, savaşın kaderini değiştiren stratejik savunmaların hep en önünde yer almıştır" dedi.

Bursalı askerlerin oluşturduğu Kireçtepe'deki taburun aslında "Çanakkale geçilmez" sözünün canlı bir örneği olduğunu ifade eden Karlık, "Eğer İngiliz kuvvetleri Çanakkale'nin en ucu olan bu tepeyi geçebilselerdi, İstanbul önlerine kadar gelmeleri işten bile değildi. Bursa Seyyar Jandarma Taburu düşmanın 10 bin tüfeklisine karşılık 1000'e yakın kahramanı ile bu destanı yazmışlardır. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak bu destanın kahramanlarına vefa borcumuzu ödeyebilmek için Kireçtepe'deki şehitliği yeniden düzenledik ve açılışını gerçekleştirdik. Bu yıl da yılında Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen Kireçtepe Jandarma Şehitliği'nde kahraman ecdada vefa için tek yürek oluyoruz. Belediyemizin organizasyonu ile 150 otobüs ve 7 bin Bursalı ile 30 Nisan'da burada kahramanlarımızı yad etmiştik. Bugün de 70 otobüs ve 3500 öğrencimizle tören ve dualarla şehitlerimizi anıyoruz" diye konuştu.

Bursa İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Hakan Demirörs ise Çanakkale'nin hem kaybedenlerin hem de kazananların hatıralarını yaşatmaya çalıştığı ender bir savaş olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından şehitlerin ruhuna topluca dua edildi ve protokol mensupları şehitliği gezip, mezarlara karanfil bıraktı.

(MŞ)



23.05.2017 13:00:55 TSI

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