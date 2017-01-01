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Yeni model güneş gözlükleri raflardaki yerini aldı



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Hüseyin Can Aksu

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'da, baharın gelmesiyle birlikte, yeni model güneş gözlükleri de raflardaki yerini aldı.

Mevlüt Yaylacı isimli esnaf, özellikle dizi oyuncularının kullandığı gözlüklere rağbet olduğu, bu sezon öne çıkan modeller ise 'içerde' dizisi oyuncularının kullandığı gözlükler olduğunu ifade etti.

Yaylacı, bal peteğini anımsatan 6 gen şekle sahip olan gözlükler vatandaşların en çok talep ettiği modeller arasına girdiğini dile getirdi.

Bensu Soral ve Çağatay Ulusoy isimli gençler, gözlükte modayı takip ettiklerini belirtiler.

Gözlükçü esnafı ise vatandaşların en çok 'içerde' dizisindeki Sarp ve Melek'in gözlüklerini sorduklarını, ancak 'yok satıklarını' dile getirdiler.

Mevlüt Yaylacı, vatandaşların gözlük alırken en çok yüzüne ve kıyafetine oturduğunu ve uyumlu olup olmadığına dikat ettiğini söyledi.

Yaylacı, gözlüklerin güneş ışığında göze zarar vermemesi için polerize cam olmasına dikkat ettiklerini sözlerine ekledi.(HCA-EFE)



23.05.2017 13:01:56 TSI

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