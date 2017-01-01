Seyitgazi Belediyesi Karaören'de çalışmalarını sürdürüyor
(Fotoğraflı)
ESKİŞEHİR (İHA) - Seyitgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Karaören Mahallesi'nde alt yapı çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.
Seyitgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, hazırlamış olduğu plan ve program dahilinde mahallelerde çevre düzenleme ve bakım çalışmaları yapıyor. Son olarak Karaören Mahallesi'nin manevi değerlerinden olan Yunus Baba Türbesi önünde yeni bir sosyal alan kazandırılması için yoğun mesai harcayan ekipler, bölge açısından çok önemli olan türbe etrafında, çevre düzenleme ve meydan için geniş çaplı çalışmasına devam ediyor.
(İHA-MET-Y)
23.05.2017 13:02:15 TSI
NNNN