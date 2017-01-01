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Lisesi öğrencilerinden Düzce Üniversitesine ziyaret



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Karadeniz Ereğli İMKB Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri, Düzce Üniversitesi'ni ziyaret ederek Fakülteler, Yüksekokullar ve kampüs yaşamı hakkında bilgi sahibi oldular.

İlk olarak İşletme Fakültesini ziyaret eden misafir öğrencilere bilgilendirme amaçlı açıklamalarda bulunan Arş Gör. Osman Kartal, Fakültede yer alan bölümler ve yerleşme puanları ile ilgili bilgiler vererek "Hangi üniversitede okursanız okuyun, öncelikle birey olarak kendinizi geliştirmelisiniz." sözleriyle başarının insanın kendisini geliştirmesinden geçtiğini vurguladı. Öğrencilere staj, Erasmus ve Farabi değişim programları hakkında da faydalı bilgiler aktaran Arş Gör. Kartal, öğrencilerden gelen soruları da yanıtladı.

İşletme Fakültesi'nin ardından Eğitim Fakültesi'ni ziyaret eden öğrencileri Fakülte Sekreteri Muammer Taylan karşıladı. Sonrasında Eğitim Fakültesi'ni tanıtan Arş. Gör. Muammed Bahtiyar, öğrencilere yönelik yaptığı açıklamada öğrencilerin; hangi fakültede okumak ya da hangi mesleği yapmak istediklerine bir an önce karar vermeleri gerektiğini söyledi.

Üniversite eğitiminin liselere göre daha zor olduğunu ifade eden Bahtiyar, üniversiteye hazırlanan öğrencilerin kampüs hayatı ve Üniversiteler hakkında bilgi sahibi olmasının faydalı olacağını belirterek öğrencilerin sorularını cevapladı.

Eğitim Fakültesi ziyaretiyle Konuralp Yerleşkesi programını tamamlayan misafir öğrenciler, Düzce Üniversitesi'nin gösterdiği ilgi ve misafirperverlikten duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

(AY)



23.05.2017 13:02:21 TSI

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