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Selçuklu Afrika ile yeni gönül köprüleri kuruyor

23 Mayıs 2017 Salı, 13:04
Selçuklu Afrika ile yeni gönül köprüleri kuruyor
Selçuklu Afrika ile yeni gönül köprüleri kuruyor

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Burkina Faso'dan gelen yetim evleri idarecileri, Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti.
Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Afrika ülkelerinden Burkina Faso dan gelen ve orada yetim evlerinden sorumlu eğitmenleri ağırladı. Dost Eli Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mevlüt Yıldırım'ın da yer aldığı ziyarette Konya ve Afrika ülkeleri arasında yeni gönül köprüleri kurulması için atılacak adımlar değerlendirildi.
Dost Eli Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mevlüt Yıldırım, Dost Eli Derneği'nin faaliyetleri ve Burkina Faso'da yürütülen çalışmalar hakkında Başkan Altay'a bilgi verdi. Yıldırım, " Dost Eli Derneği'nin Burkina Faso da 14 tane yetim evi var. Dernek olarak buralarda görev yapan görevli arkadaşlarımızı Konya'ya getirelim ve çocuk psikolojisi, sosyal ilişkiler ve Türkiye Afrika ilişkileri gibi konularda onlara hem eğitim verelim hem de bazı örnek yerleri gösterelim istedik. Bu ziyaret vesile ile kardeşlerimizin Sevgi Evleri, anaokulları gibi yerleri tertip ve düzen anlamında görmelerini istedik. Selçuklu Belediyesi'ne vermiş olduğunuz desteklerden ve ev sahipliğinizden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

"Konya sivil toplum faaliyetleriyle her zaman öncü oluyor"
Dost Eli Derneği öncülüğünde Konya'ya gelen Burkina Faso heyetini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Sizleri Konya'da görmek büyük bir mutluluk. Konya, sadece fiziki olarak değil özellikle yardım faaliyetleri ve diğer konulardaki sivil toplum sayısı ve etkinliği açısından da Türkiye'nin en güzel şehirlerinden birisi. Dost Eli Derneği de bu derneklerimiz içinde en aktiflerinden birisi. Dünyanın birçok yerinde çok güzel işlere imza atıyorlar. Bunu da tamamen gönüllülük esasına göre yürütüyorlar. Allah onlardan razı olsun. Selçuklu Belediyesi olarak kurumsal çalışmalarla hem Konya sivil toplum kuruluşlarıyla hem de Dost Eli ile birlikte bazı projeler yürütüyoruz. İnşallah bu tur çalışmalar bereketlenir ve sadece sizin ülkenizde değil ihtiyaç olan tüm coğrafyalarda yeni filizlerin doğmasına neden olur" diye konuştu.

"Önceliğimiz insana yatırım yapmak"
Heyete Konya ve Selçuklu hakkında bilgiler de veren Başkan Altay, "Selçuklu 622 bin nüfusu ile Konya'nın en büyük, Türkiye'nin de 16. büyük ilçesi. Nüfusumuz her yıl nüfusumuz 20 bin artmaya devam ediyor. Gelişmişlik endeksinde hem yerleşim yeri, hem fiziki altyapı ve sosyal alanlar açısından de Türkiye'nin en önde gelen ilçelerinden birisiyiz.Ama tüm bunlardan önemlisi biz en önemli yatırımın insana olduğunu düşünüyor ve özellikle çocuklar ve gençlerle ilgili önemli projeler yürütüyoruz. Yine tüm bu işleri yaparken duaya çok ihtiyacımız var. Onun için bu arkadaşlardan ülkemiz ve Cumhurbaşkanımıza dua istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Türkiye dünyanın ışığı"
Heyet adına söz alan ve 14 yetimhanenin sorumluluğunu yürüten Konfe Youssouf, "Mutluluğumu nasıl ifade edeceğimi bilmiyorum. Bugün buradaysak yetimler sayesinde. Biz bu yetimlere bakmasaydık belki de bu eğitimi alamazdık. Gördük ki Türkiye'de devlet ve toplum yetimlere yardım etmek için bir arada çalışıyor. Bu bizi güçlendirecek inşallah. Başkan Yardımcısı Şükrü Bey Burkina Faso'ya geldiğinde belediyenizden çok bahsetti. Biz de onu kendi belediye başkanımızla tanıştırmıştık. Sizlerin bize sağladığınız yaklaşık 1000 gıda paketi bizi çok rahatlattı. Şehirler arasında kardeşlik ilişkilerini güçlendirmek için Selçuklu Belediyesi ile kardeş belediye olmak istiyoruz. Biz burada ya geldiğimizde bu kadar göreceğimizi beklemiyorduk ve daha çok şey öğrenmemiz gerekiyor ve öğrenmek istiyoruz. Size çok dua ediyoruz. Siz dünyanın ışığısınız ve biz sizin yanınızda durunca üşümüyoruz. Bizim için ateş gibisiniz içimizi ısıtıyorsunuz. İnşallah o ateş her zaman canlı kalsın" ifadelerini kullandı.
(AH-Y)

23.05.2017 13:04:30 TSI
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