YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Turgutlu'da ilaçlamaya hız kazandırıldı

Turgutlu'da ilaçlamaya hız kazandırıldı



(Fotoğraflı)



İlker Uyar

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarının yaklaşması ve hava sıcaklıklarının artmasıyla ile birlikte sivrisinek ve zararlı haşerat ile mücadeleye hız kazandırdı.

Bu kapsamda her ilçede olduğu gibi Turgutlu'da da ilaçlama çalışmaları sürdürülüyor. Ekipler her pazartesi gecesi, insan yoğunluğunun olmadığı 00.00-03.00 saatleri arasında parkları ilaçlıyor. İlçedeki sokaklarda her gün gece saatlerinde yapılacak ilaçlamalar ise yakın zamanda başlayacak.

Öte yandan tarım arazilerindeki larva ve ergin mücadelesi ile pire ilaçlamaları da büyük bir titizlikle sürdürülüyor. Yaz-kış yapılan, ancak yaz aylarında sıcaklıkların yükselmesiyle sıklığı artırılan uygulamalarda, Sağlık Bakanlığı onaylı, insan ve hayvanlara zarar vermeyen ilaçların kullanılmasına özen gösteriliyor.

(İU-ÖND-Y)



23.05.2017 13:06:52 TSI

NNNN