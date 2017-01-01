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Köylere Hizmet Götürme Birliği seçimi yapıldı



(Fotoğraflı)



GİRESUN (İHA) - Giresun'un Bulancak ilçesinde Köylere Hizmet Birliği olağan genel kurul seçimi yapıldı. Yeni birlik yönetiminde çalışacak İl Genel Meclis üyesi ile muhtarların seçildiği kongrede KÖYDES ödeneğinin yaklaşık 1,5 milyondan, 3,5 milyona yükseldiği müjdelendi.

Her yıl Mayıs ayı başında gerçekleştirilen Köylere Hizmet Götürme Birliği olağan genel kurul seçimi yapıldı. Halk Eğitim Merkezi Salonunda Kaymakam Niyazi Ulugölge başkanlığında toplanan köy muhtarları ve il genel meclis üyeleri 2017 yılı çalışmalarını yürütecek üzere 2 il genel meclis üyesi ve iki muhtarın seçileceği Köylere Hizmet Götürme Birliği olağan genel kurulunu gerçekleştirdi.

Bu sene yapılan çalışmalarda ödeneklerin yüksek ve karşılaşan sorunların daha az olduğu vurgulanırken, ödenekler 2016'da 1 milyon 548 bin iken, 2017'de 3 milyon 349 bine yükseldiğine dikkat çekildi.

Toplantıda geçen yıla ait yapılan çalışmalar hakkında verilen bilgide "35 yol ve 5 içme suyu projesi uygulanma kararı aldı. İçme suyunun biri iptal olup yerine beton yolu yapıldı. Sıcak asfalt çalışmalarıyla birlikte 7520 metre beton yol çalışması yapıldı ve bakım-onarım olarak toplam 227.5 kilometre uzunluğunda çalışmalar yapıldı" denildi.

CHP Bulancak İl Genel Meclisi üyesi Ömer Mustafa Yılmaz ise yaptığı konuşmada "Muhtarlarımızdan şikayet gelmediğine göre köylerimizin sorunları çözülmüştür görünüyor. Ancak bir noktaya dikkat çekmek isterim ki 2017 yılı çalışma planlamaları, ihaleleri yapıldı. Ancak henüz bütçesi belirlenen para gelmedi. Bölgemizde çalışma dönemi de kısa olduğu için planlamalar zamanında bitirilemeyecek endişesini taşıyoruz. Dolayısıyla bütçenin 2016 yılına göre yükseldiğini görüyoruz fakat kağıt üzerinde belirlenen bütçenin parası gelmemiştir" dedi.

Konuşmaların ardından yapılan seçim sonucunda; İl Genel Meclis üyeleri Abdülselam Çağrıcı, Ahmet Cemal Karadeniz ve Muhtarlardan ise Mehmet Erdem Köylere Hizmet Götürme Birliği üyesi seçildi.

(ET-ÖS-Y)



23.05.2017 13:07:25 TSI

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