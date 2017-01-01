Ahmet Tekdemir: Kütahyaspor'u şampiyon yapmak için var gücümüzle çalışacağız
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Hüseyin Efe
KÜTAHYA (İHA) - Kütahyaspor olağanüstü kongresinde yönetim kurulu başkanı seçilen Ahmet Tekdemir ile yönetim kurulu üyeleri Vali Ahmet H. Nayir'e nezaket ziyaretinde bulundu.
Valilik Toplantı Salonunda gerçekleşen ziyarette bilgiler veren Ahmet Tekdemir, "Tüm Kütahya'mızı birlik ve beraberlik içinde şampiyonluklara götürmek için var gücümüzle çalışacağız" dedi.
Yeni yönetimin hayırlı olmasını dileyen Vali Ahmet H. Nayir, ilin adını taşıyan takımların sorumluluklarının daha büyük olduğunu ve kendilerinden beklentilerin de bu ölçüde yüksek olduğunu söyleyerek Kütahyaspor'a ve yönetim kuruluna başarılar diledi.
Ziyaret karşılıklı fikir alışverişinin ardından sona erdi. (EFE)
23.05.2017 13:07:41 TSI
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