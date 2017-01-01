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Cizre'de Şair Necip Fazıl Kısakürek'i anma programı



(Fotoğraflı)



Abidin Yel

ŞIRNAK (İHA) - Şırnak Eğitim Bir-Sen Şubesi ile Cizre Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi tarafından, "Necip Fazıl'ın fikir, aksiyon ve sanat hayatı" konulu konferans düzenledi.

Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. İbrahim Baz konuşmacı olarak katıldığı konferansta konuşma yapan Eğitim Bir-Sen Şırnak Şube Başkanı Abdullah Çatı, "Bir devre imzasını atmış olan sadece edebiyatımızın sultan-ı şuarasını anmıyor, abimiz, ustamız, yetişmemizde emeği olan bir şahsiyeti üstadı anıyoruz. Merhum Necip Fazıl Şairliğin ötesinde icracı, aksaklıkları düzeltmeye çalışan bir aksiyon adamıdır. Önemli bir fikir ve aynı zamanda aksiyon adamı olan merhum üstadın çilesini, mücadelesini, bu ülkeye kazandırdıklarını, yetiştirdiklerini anlatmaya kelimeler yetmez. O, dünya döndükçe bu ülkede imanlı, inançlı ve aksiyoner bir kitlenin yetişmesine her zaman kaynak olacaktır. Üstad Necip Fazıl, billurlaştırdığı sentez, mücadele yöntemi ve yol göstericiliği ile her geçen gün yokluğu daha da derinden hissedilen bir değerdir. Bugün Anadolu'da aydın, bürokrat, politikacı, sanat ve edebiyat sevdalısı zengin ve muktedir bir kadro varsa bunda Üstadın büyük payı vardır" dedi.

Cizre Kaymakamlığı konferans salonunda gerçekleştirilen programda öğrencilerin skeç ve şiir gibi gösterileri de sahnelendi.

(AY-MP-Y)



23.05.2017 13:07:52 TSI

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