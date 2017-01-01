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Odunpazarı'nın süper babaları

- Eğitimler sayesinde çocuklarına daha iyi yaklaşmak için çok şey öğrendiler



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Odunpazarı Belediyesi, Türkiye'de bir ilki daha gerçekleştirerek Baba Destek Eğitim Programı (BADEP) ile imzaladığı protokol kapsamında çalışan erkek personellere eğitim verildi.

Verilen eğitim kapsamında babalar, çocuğun gelişiminde önemli olduklarını fark etmelerini, çocukların ihtiyaçları ile ilgili bilgilenmelerini, çocukla ilgili uygun beklentiler edinmelerini, evdeki iş ve sorumluluk dağılımında demokratik tutumu benimsemelerini, evlilik ve aile içi iletişimi geliştirmelerini, edindikleri bilgi ve becerilerini çevrelerinde de kullanabilmeleri hakkında bilgi sahibi oldular. 14 hafta süren eğitimler, haftada bir gün yüz yüze yüze eğitim şeklinde gerçekleşti.

14 Hafta süren eğitimlerin ardından Süper Babalar düzenlenen programla birlikte sertifikalarını aldılar. Odunpazarı Belediyesi 75. Yıl Kapalı Pazar yerinde gerçekleştirilen etkinliğe, Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt adına Başkan Vekili Gülvezir Özdamar, Odunpazarı Belediye Meclis üyeleri, Odunpazarı Belediye Başkan Yardımcıları, daire müdürleri, babalar ve çocukları katıldı.

Odunpazarı Belediyesi'nin ilk etapta Temizlik İşleri, Kreş ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'nde görev yapan babalara eğitim verildiğini ifade eden yetkililer, babalara verilen eğitimlerin devam edeceğini belirtti.

Eğitime katılan babalar ise gönüllük esası ile bu eğitimleri veren BADEP yetkililerine ve bu imkanı sunduğu için başta Başkan Kurt olmak üzere Odunpazarı Belediyesi'ne teşekkür ettiler. Eğitimler sayesinde çocuklarına daha iyi yaklaştıklarını ve babalık konusunda çok şey öğrendiklerini ifade eden babalar, eğitimler sayesinde sadece çocuklara karşı değil insanlarla kurulan iletişimde de eğitimin yararını gördüklerini söyledi.

Gerçekleştirilen sertifika programında, babalara, üzerilerinde, "Baba iletişim kurar, çocuk gelişir", "Baba sevgi gösterir, çocuk kendine güvenir", "Baba ilgilenir, çocuk öğrenir" yazılı sloganlar olan tişört dağıtıldı. Etkinlikte çocuklar ve babalar oyunlar oynayarak eğlenceli vakit geçirdi.

(İHA-Y)



23.05.2017 13:12:40 TSI

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