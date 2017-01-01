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Sason'da 350 kök Hint keneviri ele geçirildi

23 Mayıs 2017 Salı, 13:12
Sason'da 350 kök Hint keneviri ele geçirildi
Sason'da 350 kök Hint keneviri ele geçirildi

(Fotoğraflı)

Sayım Özmen
BATMAN (İHA) - Batman'ın Sason ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 350 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Sason'da ihbar üzerine harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, güvenlik korucularının da katılımıyla Erdemli Mahallesi'nde E.Y.'ye ait ikamete operasyon düzenledi. Operasyonda, evin bahçesinde ekili durumda 350 kök Hint keneviri eel geçirildi. Gözaltına alınan E.Y., ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
(SÖ-MP-Y)

23.05.2017 13:12:52 TSI
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