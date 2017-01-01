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Ağrı daire sayısı en az olan il



Ahmet Genç

AĞRI (İHA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kars Bölge Müdürlüğü, 2017 yılı Ocak-Mart, yapı izin istatistiklerini açıkladı. Ağrı daire sayısı en az olan il olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu Kars Bölge Müdürlüğü tarafından 2017 yılında yapılan Ocak, Şubat, Mart aylarını kapsayan 3 aylık Yapı İzin İstatistikleri çalışmasına göre Yapı ruhsatı verilen yapıların yüz ölçümü %17,2 azaldı. Belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatlarının 2017 yılının ilk 3 ayında bir önceki yıla göre, bina sayısı %15,0, yüz ölçümü %17,2, değeri %3,6, daire sayısı %11,6 oranında azaldı. Yapı ruhsatı verilen binaların 2017 yılı Ocak-Mart ayları toplamında, Yapıların toplam yüz ölçümü 45,0 milyon metrekare iken, bunun 25,4 milyon metrekaresi konut, 10,0 milyon metrekaresi konut dışı ve 9,6 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

Daire sayılarına göre, İstanbul ili 44 bin 3 adet ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u 17 bin 336 adet ile Ankara ve 11 bin 557 adet ile İzmir illeri izledi. Daire sayısı en az olan iller sırası ile Bayburt, Hakkari ve Ağrı oldu.

(AG-AA-Y)



23.05.2017 13:13:00 TSI

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