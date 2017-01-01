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Kütahya'da iş adamlarına 'serbest bölge' bilgisi



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) tarafından 'serbest bölge' bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, konuşmacı olarak, Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, Dünya Gazetesi Yazarı Dr. Rüştü Bozkurt, Ege Serbest Bölge A.Ş. (ESBAŞ) yetkilisi Mehmet Pulak, İzmir Serbest Bölgesi (İZBAŞ) Genel Müdürü H.Gürsel Bahçıvancılar konuk edildi.

KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Nafi Güral, toplantının açılış konuşmasında, işletmelerin yeniliklere ve değişimlere hızla uyum sağlamasının önemli olduğuna dikkat çekti. Güral, düzenlenen toplantının, üyelerin bilgilendirilmesi ve menfaatlerine ilişkin konuların takibi amacıyla yapılan etkinliklerden birisi olduğunu belirtti. Konuşmacı misafirlere ve katılımcılara teşekkür ederek, toplantının yararlı olması dileklerini paylaştı.

Dr. Rüştü Bozkurt, Sanayi 4.0 hakkında bilgi verdi. Bozkurt, Sanayi 4.0 kavramına toplumun ilgi duymasının büyük bir kazanım olduğunu belirterek, bu kazanımın, değer üretimine dönüştürme, maddi ve kültürel zenginlik üretimini artırma ve refah düzeyini yükseltmeye aracı edilmesi gerektiğini ifade etti. Bozkurt, sanayi 4.0 kavramının, çok boyutlu bir değişim ve dönüşümün adı olduğunu söyleyerek, bu kavramı anlamak için önemli eğilimleri ve etkilerini paylaştı. (EFE)



23.05.2017 13:14:29 TSI

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