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Meram'da minyatür yarışmasının ödülleri verildi

23 Mayıs 2017 Salı, 13:15
Meram'da minyatür yarışmasının ödülleri verildi
Meram'da minyatür yarışmasının ödülleri verildi

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen 'Minyatürlerle Meram' isimli yarışmada dereceye giren eser sahiplerine düzenlenen törenle ödülleri verildi.
"Minyatür sanatının şehrimiz için ayrı bir öneme sahip" diyen Başkan Fatma Toru, "Anadolu'yu bizlere yurt yapan Selçuklu ecdadımıza başkent olma onurunu hala üzerinde taşıyan şehrimiz, geçmişin o ihtişamlı günlerinde minyatür sanatımızın da önemli merkezlerinden bir tanesiydi. Bu nedenle minyatür şehrimiz ve Meram Belediyemiz için farklı anlamlar ifade etmektedir" dedi.
Geleneksel sanatlarımızı anlamadan ve onları geliştirmeden çağın sanat ve kültürüne damga vurmanın mümkün olmadığını vurgulayan Başkan Toru, "Yeni Türkiye vizyonunu 21. yüzyıla sunarken, sanatımızı bu düşünceden ayırmamız mümkün olmayacak bilakis önemli katkılar sağlayacaktır. 'Minyatürlerle Meram' isimli yarışmamız, bu düşüncelerin ışığında değerlendirilirse ne kadar önemli bir hizmette bulunduğumuz ortaya çıkar" diye konuştu.

"Minyatürün Konya için ayrı bir önemi var"
Geleneksel sanatlarımız içerisinde müstesna bir yere sahip olan minyatür sanatının, Konya için de ayrı bir öneme sahip olduğuna dikkat çeken Toru, "Anadolu'yu bizlere yurt yapan Selçuklu ecdadımıza başkent olma onurunu hala üzerinde taşıyan şehrimiz, geçmişin o ihtişamlı günlerinde minyatür sanatımızın da önemli merkezlerinden bir tanesiydi. Bu nedenle şehrimiz ve Meram Belediyemiz için farklı anlamlar ifade etmektedir" ifadelerini kullandı.
Yarışmanın oldukça ilgi gördüğünü hatırlatan Başkan Toru, "Katılan eserlerin yüksek sanat değeri taşımasından dolayı jürimizin bir hayli zorlandığını belirtmeliyim. Yarışmadaki amacımız; Meram ilçemizi nakkaşlarımızın gözünden görmek ve geleceğe eser bırakmaktı. Katılan eserlerin sanat değerine baktığımız zaman yarışmadaki temel amacımıza ulaştığımızı rahatlıkla söylememiz mümkün olmaktadır. Günümüze kadar Meram'ın doğal örtüsüne ve onunla gelişen toplumsal olaylara, sosyal ve kültürel yaşantıya ışık tutan nice şiirler söylenen ve şarkılar bestelenen ilçemizi, bir de nakkaşların gözüyle, minyatür sanatımızla da tescillemek istedik. Nakkaşların gözünden Meram'ın tasvir edilmesi, mutluluğumuza kaynak teşkil ederken, nakkaşlarımızı bir kez daha kutluyorum" şeklinde konuştu.

Dereceye giren eser sahiplerine ödülleri verildi
Farklı üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakültelerinden akademisyenler ile minyatür sanatçılarından oluşan jüri üyelerinin yaptığı değerlendirmeler sonucunda dereceye giren eserler ile sergilenmeyle ve satın alınmaya değer eserler belirlendiği yarışmada Birinciliği Konya'dan Rıdvan Ak, ikinciliği Ankara'dan Ayşe Keskin Uysal, üçüncülüğü ise İstanbul'dan Figen Çelebioğlu'nun minyatürü layık görülmüştü. Yarışmada birinciye 12 bin, ikinciye 10 bin, üçüncüye 8 bin, dördüncüye 5 bin, beşinciye 2 bin, altıncıya bin TL'lik ödül verildi.
Başkan Toru ve başkan yardımcıları dereceye giren eser sahiplerine ödüllerini verdikten sonra ödül alan ve sergilenmeye değer eserlerden oluşan minyatür sergisini açtılar.
Düzenlenen ödül törenine, Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Başkan Yardımcıları, minyatür yarışmasında dereceye giren ve sergilemeye değer bulunan eser sahipleriyle jüri üyeleri katıldı.
(US-AH-Y)

23.05.2017 13:15:31 TSI
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