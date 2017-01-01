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Çağrı Merkezi hizmetleri bölümü öğrencileri yaşlıları ziyaret etti

23 Mayıs 2017 Salı, 13:15
Çağrı Merkezi hizmetleri bölümü öğrencileri yaşlıları ziyaret etti
Çağrı Merkezi hizmetleri bölümü öğrencileri yaşlıları ziyaret etti

(Fotoğraflı)

Ali Yıldız
DÜZCE (İHA) - Düzce Üniversitesi Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölümü ikinci sınıf öğrencileri, 18-24 Mayıs Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında Muharrem Sancaklı Huzurevini ziyaret etti.
Öğr. Gör. Şenay Gürel ve Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Özge Akşehirli'nin rehberliğinde gerçekleşen ziyarette, öğretim elemanları ve öğrenciler, huzurevinde kalan yaşlılarımızla sohbet edip onların tecrübelerini ve anılarını dinledi.
Düzce Üniversitesi öğretim elemanlarının gönüllü olarak yaptıkları bağışlarla hazırlanan tüketim malzemeleri ve öğrencilerin aldığı hediyeler, sevgi ve saygının en büyüğüne layık değerli büyüklerimize teslim edildi. Neşeli bir ortamda geçen ziyaret sırasında hem öğrenciler hem de huzurevi sakinleri mutlu anlara tanık oldu.
Ziyarette duydukları memnuniyeti dile getiren kurum yetkilileri, bu anlamlı sosyal duyarlılık için öğretim elemanlarına ve öğrencilere teşekkürlerini ilettiler. Ziyaret, huzurevi önünde gerçekleştirilen toplu fotoğraf çekimi ile son buldu
Ziyaret sonrasında öğrenciler; Muharrem Sancaklı Huzurevi'nin yanında bulunan Bilgi Ortaokulu'nda; öğrencilerin emek, gayret ve çalışmalarının sonucunda ortaya çıkan ürünlerinin sergilendiği, Görsel Sanatlar, Teknoloji Tasarım ve Fen Bilimleri Yıl Sonu Sergisini de gezme fırsatı buldu.
(AY)

23.05.2017 13:15:49 TSI
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