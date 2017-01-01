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Biga Atatürk Anadolu Lisesinde mezuniyet töreni

23 Mayıs 2017 Salı, 13:18
Biga Atatürk Anadolu Lisesinde mezuniyet töreni
Biga Atatürk Anadolu Lisesinde mezuniyet töreni

(Fotoğraflı)

Toprak Akkaya
ÇANAKKALE (İHA) - Atatürk Anadolu Lisesi 20. dönem ve Anadolu Öğretmen Lisesi 4. dönem mezuniyet töreni düzenlendi.
Okul bahçesinde düzenlenen törene İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, Şube Müdürleri, Okul Müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Okul Müdürü Faruk Girgin, "Üzerine aldığı eğitim öğretim sorumluluğunu en iyi şekilde yerine getirme çabası içinde olan okulumuz eğitim öğretime başladığı tarihten bugüne kadar mezun ettiği öğrencilerinin yüzde 98'i üniversiteye yerleşmiş bunların bir kısmı hala öğrenimlerine devam etmekte bir kısmı da mezun olmuş ve Türkiye'nin dört bir köşesinde başarı ile mesleklerini icra etmektedirler. 20. dönem mezunlarını veren okulumuzda, 160 öğrenciyi mezun ediyoruz" dedi. Konuşmaların ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, okulu ilk üç sırada bitiren öğrencilere plaket verdi. Tören öğrencilerin kep atmalarıyla son buldu.
(GD)

23.05.2017 13:18:38 TSI
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