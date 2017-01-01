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Kültür Tepesi Başkan Doğan'ın takibinde



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, 28 Haziran'a kadar tamamlanması planlanan Kültür Tepesi 2. Etap çalışmalarını yakından takip ediyor.

Atatürk ve Redif Müzesi, Paşalar Dairesi, İmaret Cami ve Av Köşkünün bulunduğu yaklaşık 10 bin metrekarelik alanda yürütülen Kültür Tepesi 2. Etap çalışmalarının İzmit'in kurtuluş yıl dönümüne kadar tamamlanacağını söyleyen İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, sık sık bölgeye giderek çalışmaları denetliyor.

Projenin tamamlanmasıyla alanın bir sembol değer taşıyacağına vurgu yapan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, "Geçtiğimiz Şubat ayında temelini attığımız projenin 28 Haziran'a kadar tamamlanacağını söylemiştik. Bu sözümüzü yerine getirmek adına çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Bende sürecin her aşamasını yakından takip ediyor, son durumu yerinde inceliyorum. Her şey yolunda gidiyor. 28 Haziran, bundan böyle bizim için iki kat anlam taşıyor olacak. Bir yandan şehrimizin kurtuluş coşkusunu yaşarken, diğer yandan da şehrimizin değerine değer katacak, tarihini canlandıracak bu alanın açılışının gururunu yaşayacağız" dedi.

(İG-RFK-Y)



23.05.2017 13:18:41 TSI

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