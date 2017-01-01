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Ödeme yapmayan yapılandırmadan yararlanamayacak

23 Mayıs 2017 Salı, 13:19
Ödeme yapmayan yapılandırmadan yararlanamayacak
Ödeme yapmayan yapılandırmadan yararlanamayacak
- Adana Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Tunalı,
- "Borçlarını zamanında ödemeyen mükelleflerin yararlandıkları indirimler iptal edilecek ve borçları eski haline geri getirilecek"
- Tunalı, geçen yıl çıkarılan ve taksitleri ertelenen, ilk taksit ve peşin ödeme için tekrar bir imkan getirilen yapılandırmalar için son ödeme gününün 31 Mayıs olduğunu hatırlattı

(Fotoğraflı)

Umutcan İşledici
ADANA (İHA) - Adana Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Tunalı, geçen yıl çıkarılan ve taksitleri ertelenen, ilk taksit ve peşin ödeme için tekrar bir imkan getirilen yapılandırmalar için son ödeme gününün 31 Mayıs olduğunu hatırlatarak, "Borçlarını zamanın ödemeyen mükelleflerin yararlandıkları indirimler iptal edilecek ve borçları eski haline geri getirilecek" dedi.
Tunalı, yaptığı açıklamada, geçen yıl ağustos ayında yürürlüğe giren 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanunun, mükelleflerin kamuya olan borç yükünün azaltılmasında önemli rol oynadığını ifade ederek, "Bu kanun kapsamında vatandaşlarımız borçlarını taksitler halinde ödeyebilecektir. Yine vatandaşlar vergi ihtilaflarının sonlandırılmasında ve devam eden vergi incelemeleri için kanundan yararlanacaklardır. Yine bu kanunda eksik beyan edilmiş vergiler için pişmanlık beyanı yapılabilecek ve işletme kayıtlarının gerçek duruma uygun hale getirilmesi imkanları yer alıyor" diye konuştu.

"31 Mayıs'a kadar borçları peşin ödeyenler peşin ödeme indirimden yararlanacak"
Kanundan yararlanmak için başvuru süresinin 25 Kasım'da sona erdiğini ve taksit ödemelerinin de 31 Mayıs Çarşamba günü son olduğunu vurgulayan Tunalı, borçlarını gününde peşin ödeyen kişilerinde peşin ödeme indiriminden yararlanacağını belirtti. Ahmet Tunalı, "Yapılandırılan tutarların peşin veya ilk taksit ödeme süreleri 30 Kasım tarihinde sona erdi. Yapılandırması ihlal olan borçlular, ödemeleri gereken taksit tutarlarını, geç ödeme zammı ile birlikte 31 Mayıs tarihine kadar ödeyebilecektir. Böylece, kanundan yeniden yararlanma imkanına kavuşmuş olacaklardır. Ayrıca kanun kapsamında peşin veya taksitli ödeme seçeneklerini tercih ederek yapılandırılan tutarları ödemeyen borçlular Mayıs ayı sonuna kadar ödemelerini peşin yaptıkları takdirde peşin ödeme indiriminden yararlanabileceklerdir" diye konuştu.
Ayrıca Adana Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Tunalı, Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitlerin tamamının ödeme sürelerinin 4 ay uzatıldığını sözlerine ekledi.

"Borçları gününde ödemeyenlerin indirimleri iptal edilecek"
6736 Sayılı Kanunun getirdiği önemli şartlardan birininde taksit ödeme süresince tahakkuk eden vergilerin gününde ödenmesi olduğunu belirten Ahmet Tunalı, şöyle devam etti:
"Cari dönem ödeme şartını ihlal edenlere de hak verilmiş ve bu mükellefler cari dönem yükümlülüklerini mayıs ayı sonuna kadar yerine getirerek ya da çok zor durumda olmaları nedeniyle bu yükümlülüklerini yerine getiremediklerini tecil başvuruları ile belirterek kanundan yararlanmaya devam edeceklerdir. Bu kanun çok önemlidir. Borçlarını eğer gününde ödemeyen kişilerin yararlandıkları indirimler iptal edilecektir ve borçları eski hale gelecektir."
Tunalı, mükelleflerin konu hakkında daha ayrıntılı bilgileri Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 'gib.gov.tr' adresinden, vergi dairelerinden, AVM ve vatandaşların yoğun şekilde uğradığı bazı alanlarda açılan bilgilendirme stantlarından ve 444 0 189 numaralı Vergi İletişim Merkezi'nden (VİMER) bilgi alabileceklerini kaydetti.
(UMT-Y)

23.05.2017 13:19:01 TSI
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