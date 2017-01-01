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AK Partili kadınlar kanser taraması yaptırdı

- Kadınlara çağrı yapan İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Yalçın;

- "Çocuklarımız, ailelerimiz ve geleceğimiz için kadınlarımızı KETEM'e davet ediyorum"



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Ak Parti İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Yalçın ve Yönetim Kurulu üyeleri, Odunpazarı Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM)'e giderek, erken teşhis tarama programı kapsamında kanser taraması yaptırdı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Yalçın, Odunpazarı KETEM hekimlerinin haftalık yönetim kurulu toplantılarına katılarak, kanser farkındalığını artırmak ve KETEM faaliyetleri hakkında bilgilendirmede bulunduğunu hatırlattı. Kendilerinin de şehirdeki bütün kadınlara öncülük ederek, KETEM merkezinde gerekli tahlil ve tetkikleri yaptırdıklarını söyleyen Özlem Yalçın, "Kadınlarımız unutmamalı "kanserde erken teşhis hayat kurtarır". Üstelik bugün burada yaptırdığımız bütün taramalar ücretsiz. TC kimlik numarası ile başvurmak yeterli ve tetkikler için aç kalmanızda gerek yok. Buradan bütün kadınlarımıza sesleniyorum, kanserde tedavi, "erken teşhisle", erken teşhis ise "taramalar" ile mümkündür. Çocuklarımız, ailelerimiz ve geleceğimiz için kadınlarımızı KETEM'e davet ediyorum. Çünkü sağlık ihmale gelmez. Sağlıklı kadın; sağlık anne, sağlıklı aileler demektir" diye belirtti.

(İHA-MET-Y)



23.05.2017 13:20:31 TSI

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