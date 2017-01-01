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Dursunbey'de 'Büyük Aile' konseri



(Fotoğraflı)



Hüdayi Demirhan

BALIKESİR (İHA) - 'Balıkesir Büyük Aile' projesi kapsamında Dursunbey'de Büyükşehir Belediye konservatuvarı tarafından konser verildi.

Dursunbey'de 15 günden bu yana devam eden 'Büyük Aile Projesi' kapsamında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından konser düzenlendi. Belediye konservatuvarının 'Nağmeler ve Ezgilerle, bizden size' konseri saat 20.30'da Cumhuriyet meydanında gerçekleşti.

Konsere Dursunbey Kaymakamı Nurettin Yücel, Garnizon komutanı Başar Akın, İlçe Jandarma komutanı Ömer Faruk Gürsoy, Belediye Meclis Üyeleri Ahmet Savran, Vacit Kahvecioğlu, Halil Savran, çeşitli kurum ve kuruluşlardan yetkililer ile çok sayıda vatandaş katıldı. Bir birinden güzel onlarca türkünün seslendirildiği gece'de vatandaşlardan gelen istek türküler de seslendirildi. Yaklaşık iki saat süren konserin sonunda protokol tarafından solist ve konservatuvar şefine çiçek takdim edildi.

Etkinlik hakkında konuşan Büyükşehir Belediyesi Yaygın Eğitim ve Konservatuvar Şube Müdürü Yücel Dağtaş, Büyük aile projesi çerçevesinde Dursunbey'de konser programı gerçekleştirdiklerini söyledi. Etkinliğin zengin bir şekilde geçtiğini ifade eden Dağtaş kendilerine her daim destek olan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'a teşekkür etti.

(HD)



23.05.2017 13:21:25 TSI

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