İZMEK'te el emekleri sergileniyor

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi ile Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğindeki İZMEK yıl sonu belge ve sergi törenleri devam ediyor.

Şirintepe, Şahin Tepesi ve Cumhuriyet Mahallesi'ndeki İZMEK tarafından açılan giyim, iğne oyası, ev tekstil, ahşap boyama, yağlı boya resim ve el nakışı kurslarını bitiren 140 kursiyere düzenlenen törenlerle belgeleri verildi. Yıl sonu sergi ve belge dağıtım törenlerine İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Örgev, Halk Eğitim Müdürü Salih Aydın, mahalle muhtarları, kursiyerler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Örgev, "Halkımızın imkanlarını yine halkımız için kullanıyoruz. İZMEK kursları da bunlardan biridir. İZMEK bugün her yıl on binlerce mezun veren büyük bir halk üniversitesidir. Sizler bizlere güveniyor ve inanıyorsunuz. Bizler de sizlerin inancınıza ve güveninize layık olmaya çalışıyoruz" dedi.

Halk Eğitim Müdürü Salih Aydın ise konuşmasında, "İzmit Belediyesi ile uyumlu bir çalışma içinde bu kursları düzenliyoruz. Belediye Başkanımız kursiyerlerin son derece modern ortamlarda eğitim görmeleri için her türlü imkanı sonuna kadar kullanıyor. Daha önceki yıllarda bu kursların düzenlendiği yerlerin kirasını, elektriğini, suyunu kursiyerler öderdi. Artık böyle bir derdimiz yok. Bugün bunların hepsini İzmit Belediyemiz karşılamaktadır" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından kursiyerlere belgeleri verildi ve sergiler gezildi.

23.05.2017 13:21:30 TSI

