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300 Öğrenci ile final yapıldı



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Düzce Belediyesi ve Genç Eller Derneği tarafından organize edilen Beyköy Belediyesi ve Oxijen Medya Grubunun desteklediği 'Okuduğun Şehri Tanıyor musun? Final Gezisi' gerçekleştirildi.

Düzce Üniversitesi öğrencilerine yönelik geçtiğimiz yıl ekim ayında Genç Eller Derneği tarafından başlatılan ve tüm ilçelerde gerçekleştirilen Okuduğun şehri tanıyor musun? projesinin finali Düzce turu ile tamamlandı. Bu kapsamda finalde 300 öğrenci Düzce Belediyesi'nin önünde buluşmasının ardından Kurugöl tabiat parkına gitti. Tabiat parkında eğlenceli dakikalar geçiren gençler daha sonra Düzce Belediyesi'nin işlettiği Samandere Şelalesi'ne gitti. Öğrenciler daha sonra Aydınpınar Şelaleleri Tabiat Parkını incelemesinin ardından Aydınpınarda düzenlenen ikinci güreş festivalini de takip etti.

(AY)



23.05.2017 13:21:43 TSI

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