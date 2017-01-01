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İzmit'te bisikletsiz ev kalmayacak

23 Mayıs 2017 Salı, 13:22
İzmit'te bisikletsiz ev kalmayacak
İzmit'te bisikletsiz ev kalmayacak

(Fotoğraflı)

İsmail Gündüz
KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'ın adaylık projelerinden bisiklet şehri İzmit projesi sayesinde şehirde bisikletsiz ev kalmayacak.
İzmit'te 6 yıldan beri dağıtılan bisiklet sayısının 60 bini bulduğu kaydedildi. Sadece bu sene 10 bin öğrenciye ücretsiz bisiklet dağıtılmakta olduğunu söyleyen yetkililer, "Bisiklet şehri İzmit projesi sayesinde şehirde herkes bisiklet kullanmaya başladı" dediler.
Bu arada İzmit Belediyesi tarafından Ocak ayında başlayan öğrencilere bisiklet dağıtımı da devam ediyor. Şehit Öğretmen Erkan Aydın Orta Okulu'nda 58, Özel Atafen Orta Okulu'nda da 128 öğrenciye düzenlenen törenlerle bisikletleri teslim edildi. Bisiklet dağıtım törenlerine Belediye Başkan Vekili İbrahim Bulut, okul müdürlerdir, öğretmenler, öğrenciler ile veliler katıldı.
Öğrencilerin şiirler okuduğu dağıtım törenlerinde konuşan İzmit Belediye Başkan Vekili İbrahim Bulut, "İzmit Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan, 6 yıldan beri çocuklarımızın bisiklet hayallerini gerçekleştiriyor. Bisiklet projemiz, Türkiye'ye örnek oldu. Çocuklarımıza bisiklet dağıtarak hem hayallerini gerçekleştiriyor, hem de bisiklet kullanarak sağlıklı olmalarına destek oluyoruz. Bisiklet hem çevrecidir, hem de bisiklet kullananlar daha mutlu olmaktadır. Bunun için fırsat buldukça bisiklet kullanmaya gayret edelim. Belediye başkanımızın hedefi, şehrimizde bisikletin girmediği tek bir ev bırakmamaktır. Bu da zaman içine gerçekleşecek. Bisikletleri sadece devlet okullarında okuyan çocuklara değil özel okullardaki çocuklara da veriyoruz. Çünkü çocuk her yerde çocuktur" diye konuştu.
Konuşmaların ardından öğrencilere bisikletleri teslim edildi. Okul yönetimleri Başkan Vekili Bulut'a çiçek vererek teşekkür ettiler.
(İG-İÇ)

23.05.2017 13:22:02 TSI
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