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Gebze'de üst yapı çalışmaları



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Gebze Belediyesi ilçe genelindeki üst yapı çalışmalarına hız verdi.

Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler Gebze'nin mahallerinde üst yapı çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Fen İşlerine bağlı ekipler kış aylarında zarar gören yollarda asfalt yama çalışmalarının yanı sıra yollarda da üst yapı çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar doğrultusunda İstasyon Mahallesi'nde ham olan yollar asfaltlandı. Ekipler İstasyon Mahallesi'ndeki asfaltlama çalışmalarının yanı sıra istinat duvarı çalışmalarını da sürdürüyor. Ekipler çalışmalar doğrultusunda Mustafapaşa Mahallesi'nde parke kaplı 773 sokakta ve Tavşanlı Mahallesi'nde parke onarım ve kaplama çalışmalarını sürdürüyor. Yama çalışmalarını da aralıksız sürdüren ekipler Köşklüçeşme Mahallesi 525 sokak ve Ahatlı Mahallesi'nde asfalt yama çalışmalarını tamamladı.

(İG-İÇ)



23.05.2017 13:22:28 TSI

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