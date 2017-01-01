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Aile Eğitim Programı'na katılanlar belgelerini aldı



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KAYSERİ (İHA) - Develi Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa Mustafa Aksu Kültür Merkezinde Aile Eğitimi Programı düzenledi.

Programa Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Arslan ve çok sayıda aile katıldı. Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, programda yaptığı konuşmasında, "Kıymetli hemşerilerim Develi Belediyesi olarak sizlere daha iyi hizmet için gece gündüz çalışıyoruz. Yaptığımız iki türlü hizmet var birisi geçici hizmet birisi kalıcı hizmet, okullara yollara park bahçelere yapılan hizmet geçici hizmet ama ailelere yapılan hizmetler kalıcı hizmetlerdir. Biz Develi Belediyesi olarak 0-18 yaş aile eğitimi projesi bizim en büyük projelerimizden birisidir. Aile eğitimi alarak geliştirdiğiniz ve çocuklarınıza bu eğitimi yansıttığınız,onların bu toplumda daha güzel daha kalıcı iyi bir birey olabilmesi için çaba gösterdik gösterdiniz. Herhalde dünyanın en değerli varlığı annelerimizdir,En büyük teşekkürü en büyük alkışı annelerimize vermek istiyorum,bizim başımızın tacı olan bu projemiz inşallah devam edecek ve biz de bu noktada develi belediyesi olarak elimizden gelen her türlü fedakârlığı kıymetli kardeşlerim vermeye hazırız. Sizlerden şunu rica ediyorum sizler elbette bu programlara katıldığınız büyük bir azim gösterdiğiniz zamanı ayırdınız ama lütfen bu eğitimleri devam ettirin hatta eşinize dostunuza aktarın ve aile eğitimi programına katılımlarını sağlayın" dedi.

0-18 yaş arası Aile Eğitimine Katılan Mine Aktaş, aileleri temsilen yaptığı konuşmasında, "0-18 yaş aile Eğitimi Programı ailelerin hatalarından dönmeleri ve geleceğimiz olan çocukları en güzel şekilde yetiştirme adına çok güzel bir fırsat bütün ailelerin bu fırsatı kaçırmadan aile eğitimi programlarına katılmaları tek temennimiz" dedi.

Develi Rehberlik ve Araştırma Müdürü Yavuz Türkmen ise, "Eğitimlerimizin maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar beye ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Arslan beye teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Arslan da, "0-18 yaş aile programına hoş geldiniz, aile eğitimi çok önemli mutlu ailelerde yetişen bireyler mutlu mutsuz bir ailede yetişen bireyler mutsuz yetişiyorlar.Mutlu ve bilinçli bir ailenin temellerini atmak adına Milli Eğitim Bakanlığımız 0-18 yaş arası aile eğitimleri başladı bu eğitimlere katılan yaklaşık 15 bin öğrencimiz var bu eğitimlere katılan öğrencilerimize teşekkür ediyorum,özellikle bu programlarda bizlerden maddi manevi desteğini esirgemeyen Develi Belediye Başkanımız Mehmet Cabbar beye çok teşekkür ediyorum" ifadesinde bulundu.

(AÖ-Y)



23.05.2017 13:23:17 TSI

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