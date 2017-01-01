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AKMEK'ten 8. yılsonu sergisi

23 Mayıs 2017 Salı, 13:23
AKMEK'ten 8. yılsonu sergisi
AKMEK'ten 8. yılsonu sergisi

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Kepez Belediyesi Kepez Meslek Eğitim Kursları'nın (AKMEK) 8. dönem yılsonu sergisi törenle açıldı.
"Narin Eller, Nadir İşler" adıyla düzenlenen yılsonu sergisinin açılış töreni, Kepez Meslek Eğitim Kursları'nın, Sakarya Parkı içerisindeki merkez kurs binasında yapıldı. AKMEK'in, 20 ayrı kurs merkezinde eğitim alan 5 bin 500 kursiyerin çalışmalarından örneklerin yer aldığı serginin açılış törenine Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, eşi Ayşe Tütüncü, AK Parti Kepez İlçe Başkanı Yusuf İşeri, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüdai Vural, meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, muhtarlar, AKMEK çalışanları, öğreticiler ve kursiyerler katıldı.

38 bin Kepezliye kurs
Başkan Hakan Tütüncü, AKMEK'in her geçen yıl büyüdüğünü ve geliştiğini belirterek, "2009'da Sakarya Parkı içerisindeki atıl haldeki kurs binasını düzenleyerek, AKMEK'i eğitim hayatına armağan etmiştik. 2009-2010 döneminde AKMEK, 1 şubesiyle hayata merhaba dedi. Aradan yıllar geçti. 8 yılda AKMEK büyüdü, gelişti; artık geçtiğimiz yıl okula başladı. AKMEK, 20 ayrı şubesinde, bugüne kadar 38 bin hemşehrimize kurs verdi. Bu dönemde de 5 bin 500 civarında hemşehrimize yüzlerce ayrı branşta kurs vermenin mutluluğunu yaşadık. Bu bizim için büyük bir başarı hikâyesidir."

AKMEK sosyalleştiriyor
AKMEK'in, meslek ve sanat eğitiminin dışında çok farklı işler de yaptığına işaret eden Başkan Tütüncü, "Göreve geldiğimde Kepez'de çok fazla sosyal aktivite imkanı yoktu. Böyle bir ortamda ev hanımlarımızı dört duvarın arasına hapsedilmiş bir hayat sürmeleri yerine, onları AKMEK'te sosyalleştirelim istedik. Kurslarımızda onlara farklı uğraş alanları geliştirdik. Kepezli Hanım kardeşlerim, kurslarımızda sosyal hayatın içerisine girdiler ve orada sosyalleşme imkânı buldular. AKMEK, aynı zamanda aile hayatı ve çocuk eğitimiyle ilgili de bilgilendirme toplantıları gerçekleştiriyor. Bu toplantılarda sağlıktan, sosyal hayatın gereklerine kadar birçok konuyla ilgili bir annenin, bir eşin bilmesi gereken bilgiler anlatılıyor. AKMEK artık büyüdü, her geçen gün kendini aşıyor. AKMEK her geçen gün sosyal bir faydaya dokunmaya dönük adım atıyor. Bu adımlar AKMEK'i çok özel merkez haline getiriyor. "
Tütüncü, AKMEK kursiyerlerinin el emeği, göz nuru ürünlerini satabilecekleri bir alanı da oluşturacaklarının müjdesini verdi.
AKMEK idarecilerine ve çalışanlarına emeklerinden dolayı teşekkür eden Tütüncü, daha sonra eşi Ayşe Tütüncü ve diğer protokol üyeleriyle serginin açılış kurdelesini kesti. Tütüncü çifti, açılışın ardından sergiyi gezdi.
(SÇ-SÇ-Y)

23.05.2017 13:23:24 TSI
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