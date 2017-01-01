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Türkiye'nin tek Zooloji ve Doğa Müzesine yoğun ilgi

23 Mayıs 2017 Salı, 13:27
Türkiye'nin tek Zooloji ve Doğa Müzesine yoğun ilgi
Türkiye'nin tek Zooloji ve Doğa Müzesine yoğun ilgi
- Müzede binlerce ve milyonlarca yıl önce yaşamış hayvanların canlandırılmış iskeletleri de yer alıyor

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hayvanat bahçesinde kurulan Türkiye'nin ilk ve tek Zooloji ve Doğa Müzesi yoğun ilgi görüyor.
Yüz ölçümü ve tür sayısı bakımından Türkiye'de ilk, Avrupa'da ikinci, dünyada ise dördüncü sırada bulunan Gaziantep Hayvanat Bahçesi içerisinde yapılan müzeye yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çekiyor. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in katılımıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında açılışı yapılan Zooloji ve Doğa Müzesini bugüne kadar 187 bin 500 kişi ziyaret etti. Hayvanat bahçesini, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramının Cuma gününe denk gelmesiyle üç günlük tatil boyunca ise 35 bin kişi ziyaret etti.
Türkiye'nin ilk Safari Parkınında içerisinde yer aldığı, Gaziantep halkının yanı sıra çevre illerden de çok sayıda kişiyi ağırlayan hayvanat bahçesi, başta Ortadoğu ülkeleri olmak üzere Almanya, Fransa, İngiltere, Hollanda ve Rusya'dan gelen turistlere de kapılarını açıyor.
Zooloji Ve Doğa Müzesi
Hem milyonlarca yıl önce yaşayan ve nesli tükenen hem de halen vahşi doğada bulunan yırtıcı hayvanların tanıtıldığı müze, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Dünya'nın 4. Avrupa'nın 3. Türkiye'nin ise en büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi içerisinde 750 metrekarelik bir alana kuruldu. Zamanın dondurulduğu fantastik bir dünyanın kapılarını açan ve milyonlarca yıl önce yaşamış nesli tükenmiş ve tükenmekte olan hayvanlarla tanıştıran Zooloji ve Doğa Müzesinde varlığını günümüze kadar sürdüren, doğayı paylaştığımız yüzlerce hayvan örneğini bulunuyor. Türkiye'de hayvanat bahçesi içerisinde yer alan ilk ve tek zooloji müzesi olan Gaziantep Zooloji ve Doğa Müzesi geçmişten günümüze tanıklık eden yüzlerce hayvan türünü tanıma imkanı sunuyor. Müzede, MÖ 1700'lü yıllarda yaşamış, 4,5 metre boyundaki mamuttan gergedana, balinanın 33 milyon yıl önceki ataları dorudondan dinozor ailesi öncülerinden olan 150 milyon yıl önce yaşayan tyrannosaurus'a ve 10 bin yıl öncesindeki kılıç dişli kaplan dimetrodona kadar birçok nesli tükenmiş hayvanın canlandırılmış iskeletleri yer alıyor. Müzede sergilenen hayvanlar, hiçbir canlıya zarar verilmeden tahnit sanatıyla doğadan ve hayvanat bahçelerinde fizyolojik ömürlerini tamamlamış olan canlılardan oluşturuldu. Yaşam alanlarındaki duruş ve pozisyonları göz önüne alınarak hazırlanan gerçekçi kompozisyonlar sayesinde birçok hayvanın hayatlarına yakından tanıklık ediyor. Kimi avlanırken, kimi av olurken, kimi beslenirken, kimi uçarken bu müzede yer aldı. Müze vahşi doğadan enstantanelerin canlandırılmasıyla gerçeği aratmayan bir görüntüye kavuştu. Ötücü kuşlar, yırtıcı kuşlar ve perde ayaklılar gibi türlerden oluşan 187 kanatlı hayvan doğal yaşam alanları yeniden canlandırılarak müzede sergileniyor. Su altı dünyasından 55 deniz canlısı kurutma işlemiyle vücut bütünlüğü korunarak ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor. Yılan, timsah, varan ve balıklardan oluşan 60 hayvan örneği bilimsel yöntemler kullanarak koruyucu bir sıvı ile dolu kavanoz içinde gerçekliğini aratmayan bir görüntü ile müzede yerini aldı.
(SD-Y)

23.05.2017 13:26:59 TSI
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