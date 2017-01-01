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Mardin'de iki tır çarpıştı: 2 yaralı

23 Mayıs 2017 Salı, 13:30
Mardin'de iki tır çarpıştı: 2 yaralı
Mardin'de iki tır çarpıştı: 2 yaralı

(Fotoğraflı)

Mehmet Salih Keskin
MARDİN (İHA) - Mardin'de iki tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kızıltepe-Nusaybin karayolu 12'nci kilometresinde Hasan Buldur yönetiminde 27 DM 109 plakalı tır ile sürücüsü öğrenilmeyen 21 TK 150 plakalı tır çarpıştı. Kazada, araç içerisinde sıkışan sürücüler, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkartılarak, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
(MSK-MP-Y)

23.05.2017 13:30:16 TSI
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