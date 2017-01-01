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Sakıbın köşkü sezonu açtı



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Haleplibahçe havzası müzeler bölgesinde bulunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi BELTUR A.Ş tarafından işletilen Sakıb'ın Köşkü yeni sezonu açtı.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisi olarak kullanılan Sakıbın Köşkü,kafeterya ve restaurant hizmetiyle yeni sezonu açtı. Ramazan Ayı boyunca, sahur vaktine kadar hizmet verecek olan Sakıbın Köşkü, vatandaşların aileleri ile birlikte güzel vakit geçirebileceği bir mekan olmayı hedefliyor.

Tarihi mekanda, yöresel yemeklerin yanı sıra, klasik lezzetleri de barındıracak olan Sakıbın Köşkü Sosyal Tesisi, Şanlıurfalılara farklı bir ortam sunacak.

(AK-SD-Y)



23.05.2017 13:30:30 TSI

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