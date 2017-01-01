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Diyarbakır'da Kilim Dokuma Kursu açıldı



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı Kilim (mekikli) Dokuma Kursu'ndan 15 kadın faydalanıyor. Kurulan tezgahlarda kilimler dokuyan kadınlara, MEB onaylı sertifika verilecek.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (DİSMEK) kapsamında kadın istihdamını artırmak ve kalifiyeli eleman yetiştirmek amacıyla Sümerpark Ortak Yaşam Alanı'nda Kilim (mekikli) Dokuma Kursu açıldı. Kursa katılan 15 kadın, kilim dokumak için tezgâh başına geçti. Kursun eğitim döneminde teorik olarak kursiyer kadınlar, "temel iletişim, müşteri ile ilişkiler, iş güvenliği ve işçi sağlığı, girişimci fikirler üretme, problem çözme, iş kurma ve geliştirme, kilim dokuma alanında yeni gelişmeler" konuları hakkında bilgiler edinecek. Hafta içi her gün 12.00-16.30 saatleri arasında devam edecek olan kursta kadınlar, teorik bilgiye paralel olarak 5 kilim dokuma tezgahında pratik yapma şansı da bulacak. Kilim dokumada kullanılan iplikler ve diğer malzemeler Büyükşehir Belediyesi tarafından temin edilecek.



Kilim dokuyacaklar

Kursiyer 15 kadın, kilim dokuma eğitimi döneminde pratik anlamda dekor ve kol çantası, duvar aksesuarı olarak kullanılan küçük boyutlarda kilimler ile araba koltuk kılıfları dokuyup meslek alanında ustalaşmaya çalışacak.



MEB onaylı sertifika verilecek

Kurs eğitim dönemini başarıyla tamamlayan kadınlara, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı sertifika verilecek. Ayrıca kursiyerlere, İŞKUR tarafından kursa devam ettiği günler baz alınarak günlük 20 TL ücret ödenecek.

Kadın kursiyerlerin 3-5 yaş arası çocukları da eğitim dönemi boyunca Sümerpark'taki oyun odalarından ücretsiz faydalanabilecek.

(EK-MP-Y)



23.05.2017 13:31:27 TSI

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