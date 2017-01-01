ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DİYARBAKIR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Diyarbakır'da Kilim Dokuma Kursu açıldı

23 Mayıs 2017 Salı, 13:31
Diyarbakır'da Kilim Dokuma Kursu açıldı
Diyarbakır'da Kilim Dokuma Kursu açıldı

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı Kilim (mekikli) Dokuma Kursu'ndan 15 kadın faydalanıyor. Kurulan tezgahlarda kilimler dokuyan kadınlara, MEB onaylı sertifika verilecek.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (DİSMEK) kapsamında kadın istihdamını artırmak ve kalifiyeli eleman yetiştirmek amacıyla Sümerpark Ortak Yaşam Alanı'nda Kilim (mekikli) Dokuma Kursu açıldı. Kursa katılan 15 kadın, kilim dokumak için tezgâh başına geçti. Kursun eğitim döneminde teorik olarak kursiyer kadınlar, "temel iletişim, müşteri ile ilişkiler, iş güvenliği ve işçi sağlığı, girişimci fikirler üretme, problem çözme, iş kurma ve geliştirme, kilim dokuma alanında yeni gelişmeler" konuları hakkında bilgiler edinecek. Hafta içi her gün 12.00-16.30 saatleri arasında devam edecek olan kursta kadınlar, teorik bilgiye paralel olarak 5 kilim dokuma tezgahında pratik yapma şansı da bulacak. Kilim dokumada kullanılan iplikler ve diğer malzemeler Büyükşehir Belediyesi tarafından temin edilecek.

Kilim dokuyacaklar
Kursiyer 15 kadın, kilim dokuma eğitimi döneminde pratik anlamda dekor ve kol çantası, duvar aksesuarı olarak kullanılan küçük boyutlarda kilimler ile araba koltuk kılıfları dokuyup meslek alanında ustalaşmaya çalışacak.

MEB onaylı sertifika verilecek
Kurs eğitim dönemini başarıyla tamamlayan kadınlara, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı sertifika verilecek. Ayrıca kursiyerlere, İŞKUR tarafından kursa devam ettiği günler baz alınarak günlük 20 TL ücret ödenecek.
Kadın kursiyerlerin 3-5 yaş arası çocukları da eğitim dönemi boyunca Sümerpark'taki oyun odalarından ücretsiz faydalanabilecek.
(EK-MP-Y)

23.05.2017 13:31:27 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Gebze'den Silvan'a ziyaret
YEREL

GEBZE'DEN SİLVAN'A ZİYARET
Kulp'ta fideler satışa sunuldu
YEREL

KULP'TA FİDELER SATIŞA SUNULDU
Gebze'den Başkan Atilla'ya ziyaret
YEREL

GEBZE'DEN BAŞKAN ATİLLA'YA ZİYARET
Hastaneler bölgesinde kaldırımlar yenileniyor
YEREL

HASTANELER BÖLGESİNDE KALDIRIMLAR YENİLENİYOR
Hani'de otobüs sayısı artırıldı, Dicle'de yeni güzergah belirlendi
YEREL

HANİ'DE OTOBÜS SAYISI ARTIRILDI, DİCLE'DE YENİ GÜZERGAH BELİRLENDİ
Balkan üçüncüsü Akçakmak milli takımda
YEREL

BALKAN ÜÇÜNCÜSÜ AKÇAKMAK MİLLİ TAKIMDA
Kulp Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi açıldı
YEREL

KULP HALK EĞİTİM MERKEZİ YIL SONU SERGİSİ AÇILDI
Turistik alanlarda çalışan personele eğitim
YEREL

TURİSTİK ALANLARDA ÇALIŞAN PERSONELE EĞİTİM
Diyarbakır DSİSpor'dan iki şampiyonluk birden
YEREL

DİYARBAKIR DSİSPOR'DAN İKİ ŞAMPİYONLUK BİRDEN
Dicle'de spor etkinlikleri
YEREL

DİCLE'DE SPOR ETKİNLİKLERİ
Kulp'ta yayla sezonu açıldı
YEREL

KULP'TA YAYLA SEZONU AÇILDI
Kurtlar sürüye saldırdı
YEREL

KURTLAR SÜRÜYE SALDIRDI
Kulp'ta başıboş hayvanlar vatandaşı bezdirdi
YEREL

KULP'TA BAŞIBOŞ HAYVANLAR VATANDAŞI BEZDİRDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Manchester Arena'da terör saldırısı!
DÜNYA

İNGİLTERE'DE KONSER SIRASINDA PATLAMA!

 1
  • 2 Cesur tercih
  • 3 400 yıllık mezarlığın sırrı çözüldü
  • 4 Bilgisayar efekti gibi görünüyor ama...