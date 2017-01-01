YEREL HABERLER / GİRESUN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. CHP'li Bektaşoğlu'nun demiryolu soru önergesine Başbakan Yıldırım'dan cevap geldi

CHP'li Bektaşoğlu'nun demiryolu soru önergesine Başbakan Yıldırım'dan cevap geldi



GİRESUN (İHA) - CHP Giresun Milletvekili Bülent Bektaşoğlu'nun Başbakan Binali Yıldırım'a Erzincan demiryolu güzergahının Karadeniz'e bağlanacağı güzergah ile ilgili verdiği soru önergesi Başbakan Yıldırım tarafından cevaplandı.

Başbakan Yıldırım'ın Bektaşoğlu'na gönderdiği cevap metninde, Tirebolu'ya demiryolu projesinin sadece varlığından bahsedilerek "Bakanlığımız tarafından 1/5000 ölçekli avan projeleri yaptırılan Erzincan-Gümüşhane-Trabzon; Gümüşhane-Tirebolu Demiryolu hattının uygulama projelerinin hazırlanmasına yönelik çalışmalar hızla devam etmektedir" denildi.

Başbakan Yıldırım'ın Erzincan-Trabzon demiryolu hattıyla ilgili soru önergesine verdiği cevapta ayrıca şu ifadeler yer aldı:

"Trabzon-Erzincan demiryolu projesi 'Ulaştırma Ana Plan Strateji Raporu'nda öncelikli yapılacak hatlar arasında belirlenen Trabzon-Diyarbakır demiryolu hattının çok önemli bir kesimini oluşturmaktadır. Bu husustaki çalışmalar; vatandaşlarımız, ilgili kurumlar, belediyeler, yöredeki üniversiteler, odalar, borsalar, STK'lar ve diğer toplum örgütleri ile işbirliği içerisinde sürdürülmektedir. Bu bağlamda Erzincan-Trabzon demiryolu projesinin güzergahının belirlenmesi ve diğer tüm faktörler 'Detay proje ve fizibilite çalışmaları' esnasında değerlendirilecektir."

Milletvekili Bektaşoğlu'nun Başbakan Binali Yıldırım'ın cevaplandırması istemiyle TBMM Başkanlığı'na verdiği 9 sorudan oluşan önergesinde, "Tirebolu'ya demiryolu projesinden vaz mı geçtiniz ? Kesin olarak belirlenen güzergah neresi ? Sadece Trabzon'a demiryolu hedefiniz varsa, bu aynı yörede yaşayanlar arasında ayrımcılık yapıldığı ve sadece bir merkezin kalkınma ve gelişmesine yönelik bir politika izlendiği şeklinde algılar oluşturmayacak mıdır? Erzincan üzerinden Giresun'a ve oradan Trabzon'a ulaşacak bir demiryolu ağıyla Doğu ve Güneydoğu, İç Anadolu ve Doğu Karadeniz, birbirine bağlanmış olacağı gibi, bu bölgelerin coğrafyalarındaki ülkeler de düşünüldüğünde, ülkemizin demiryolu sayesinde İran, Akdeniz, Asya, Ortadoğu ve diğer ülkelerle de ekonomik, sosyal, kültürel, turizm gibi konularda da işbirliği olanağına da kavuşacağı sizce de bilinmekte midir? Bu projenin bu kadar önemli olduğunu bilerek davranacak ve güzergâh tercihinizi buna göre mi yapacaksınız?" şeklinde sorular yer almıştı.

(AB-ÖS-Y)



23.05.2017 13:31:46 TSI

NNNN

