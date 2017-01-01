Hastaneler bölgesinde kaldırımlar yenileniyor
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DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların kaldırımları daha rahat bir şekilde kullanabilmesi amacıyla hastaneler bölgesindeki Dr. Şeref İnalöz, Mimar Sinan, Prof. Selahattin Yağcıoğlu ve Gazi caddelerinde yenileme çalışması başlattı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin, kent genelindeki bulvar, cadde ve sokaklarda başlattığı kaldırım yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Yenişehir Kışla Caddesi'nde kaldırım yenileme çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, hastaneler bölgesinden geçen Dr. Şeref İnalöz, Mimar Sinan, Prof. Selahattin Yağcıoğlu ve Gazi Caddesi'ndeki kaldırımları yenilemeye başladı. İş makinalarıyla kaldırım zeminleri düzenlendikten sonra 5 cm kalınlığında beton döken ekipler, ardından bazalttan oluşan kaldırım ve bordür taşlarını döşüyor. Caddelerde toplam 20 bin metrekarelik alana kaldırım taşları döşenecek, 5 kilometrelik bordür yenileme çalışması yapılacak.
Ayrıca kaldırımlarda engellilerin rahat yürüyebilmesi için hissedilebilir yüzeyli taşlar kullanılıyor.
(EK-MP-Y)
23.05.2017 13:31:52 TSI
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