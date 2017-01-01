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Gebze'den Başkan Atilla'ya ziyaret

23 Mayıs 2017 Salı, 13:32
Gebze'den Başkan Atilla'ya ziyaret
Gebze'den Başkan Atilla'ya ziyaret

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Kocaeli Gebze İlçe Belediye Başkanı Adnan Köşker'i makamında ağırladı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'ya kurum yöneticilerinin ziyareti devam ediyor. Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ve Başkan Yardımcısı Nilay Ayran, Başkan Atilla'yı makamında ziyaret etti. Konuklarını kapıda karşılayan Başkan Atilla, Köşker ve Ayran ile makamında bir süre görüştü. Ziyarette belediyelerin çalışmaları ve yürüttüğü projelere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.
Ziyaret nedeniyle Başkan Atilla, Köşker'e teşekkür ederken, Köşker ise Atilla'ya çalışmalarında başarılar diledi.
(EK-MP-Y)

23.05.2017 13:32:16 TSI
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