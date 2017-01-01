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Tarlada can pazarı

23 Mayıs 2017 Salı, 13:33
Tarlada can pazarı
Tarlada can pazarı
- Devrilen traktörün altında kalan çiftçi uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı

(Fotoğraflı)

AYDIN (İHA) - Germencik Naipli'de bir çiftçi tarlada çalıştığı sırada devrilen traktörün altında kaldı. Aydın Büyükşehir İtfaiyesinin ve çevredeki vatandaşların uzun uğraşları sonucu traktörün altından çıkarılan 55 yaşlarındaki Hüseyin Portakal ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre; sabah saatlerinde 09 FK 411 plakalı traktörü ile Germencik'ten Naipli Mahallesi Köyaltı Mevkii'ndeki arazisine giden Hüseyin Portakal, bahçede zeytin ağaçlarına ilaçlama yaptığı sırada engebeli arazide traktörün hakimiyetini kaybetti. Manevra sırasında devrilen traktörün altında kalan talihsiz çiftçiyi görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, AKS 110 ve sağlık ekibi sevk edildi. Talihsiz çiftçi sıkıştığı traktörün altından kurtarmak için herkes seferber olurken insan gücü ile traktörü kaldrımak mümkün olmadığı için Germencik Belediyesi'nden iş makinesi istendi. Zeytinliğe gelen iş makinesi yardımı ile traktörün altından çıkarılabilen Hüseyin Portakal olay yerinde hazır bekleyen ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hüseyin Portakal'ın durumunun ağır olduğu ve tedavisinin devam ettiği bildirildi.
(İK)

23.05.2017 13:33:18 TSI
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