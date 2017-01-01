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Başkan Köşker Silvan'da



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Silvan ilçe belediyesine İç İşleri Bakanlığı tarafından danışman olarak görevlendirilen Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'yı ziyaret etti.

İç İşleri Bakanlığı tarafından Diyarbakır'ın Silvan İlçe belediyesine danışman olarak görevlendirilen, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, ekibiyle birlikte Silvan'a gitti. İlk olarak Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret eden Başkan Köşker, Vali Aksoy'la Silvan'a kazandırılacak hizmetlere ilişkin bilgi verdi. Vali Aksoy'un ardından Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'ya makamında konuk olan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, çalışmalar ve belediyecilik faaliyetleri hakkında istişarede bulundu. Protokol ziyaretlerinin yanı sıra Silvanlı çocukları da unutmayan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Bilim Sanat Merkezleri'nde açılan oyuncak atölyelerinde Gebzeli çocukların el ürünü oyuncakları beraberinde Silvan'a getirdi. Gebzeli çocukların Silvanlı kardeşleri için ürettikleri oyuncakları kendilerine hediye eden Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'e ve Gebzeli yaşıtlarına öğrenciler teşekkür etti. Gebzeli 5. sınıf öğrencilerini karne hediyesi 8 bin 500 bisikletle ödüllendiren Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Silvanlı öğrencilere de 500 adet bisiklet hediye etti. Spor sahasında düzenlenen dağıtım töreninde Silvanlı öğrencilerle bir araya gelen Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, bisikletleri çocuklara takdim etti. Bu sürpriz karşısında oldukça sevinen ve bu sevinçleri adeta gözlerinden okunan Silvanlı öğrenciler, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'e teşekkür etti.

Başkan Köşker ziyaretleri kapsamında Silvan Belediyesi birim müdürleriyle de bir araya geldi. Birim müdürleriyle yapılan toplantıda çalışmalar hakkında brifing alan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, "Birlikte el birliği ile Silvan için en iyisini düşünerek çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Herkes üzerine düşen sorumluluğu fazlası ile alacak ve projeleri hızla hayata geçireceğiz" dedi.

(İG-RFK-Y)



23.05.2017 13:33:44 TSI

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