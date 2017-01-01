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Başkan Yardımcısı Yılmaz, köylerdeki çalışmaları yerinde inceledi



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Körfez Belediye Başkan Yardımcısı Levent Yılmaz, Körfez'in köylerinde devam eden ve tamamlanmış çalışmaları yerinde inceledi.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran'ın köyler için büyük önem verdiği projeler tek tek hayata geçerken, köylerdeki eksiklikler de gideriliyor. Körfez Belediye Başkan Yardımcısı Levent Yılmaz, Köyler ve Muhtarlar Müdürü Özcan Efe, Körfez Muhtarlar Derneği Başkanı Yusuf Yanar ve teknik personel, Körfez'in köylerini dolaştı. Başkan Yardımcısı Levent Yılmaz ve beraberindekiler önce köy muhtarlarını ziyaret etti. Köylerdeki devam eden ve tamamlanmış çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Yardımcısı Levent Yılmaz ve teknik ekip, eksik noktaları tespit ederek çözüme kavuşturulması noktasında hemen çalışma başlatılacağını belirtti.

Köy muhtarları da Körfez Belediye Başkan Yardımcısı Levent Yılmaz aracılığı ile Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran'a teşekkür ederken, "Eksikliklerimizi buraya kadar gelerek yerinde gören ve hemen giderilmesi noktasında çalışma başlatan Körfez Belediyemize teşekkür ediyoruz. Köylerimiz her geçen gün daha da güzelleşiyor"dedi.

(İG-RFK-Y)



23.05.2017 13:34:00 TSI

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